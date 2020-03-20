2020-03-20T01:28:37+03:00
Звезды

"Спасибо за приличное «ню»": у поклонников перехватило дух от пикантного фото Кристины Асмус

Супруга Гарика Харламова снялась топлес
Ольга ЛИБГАРДТ
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У поклонников перехватило дух от пикантного фото Кристины АсмусУ поклонников перехватило дух от пикантного фото Кристины АсмусФото: СОЦСЕТИ
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Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. Актриса активно ведет блог и часто делится с поклонниками философскими размышлениями и откровениям, публикует фото и видео. Некоторое время назад 31-летняя актриса решилась показать себя топлес.

Кристина Асмус решилась на смелую фотосессию. Актриса опубликовала пикантное фото. В кадре она предстала топлес. Правда, поклонники смогли полюбоваться лишь спиной своей любимицы. Она отвернулась от объектива, прикрыв пикантные места рукой.

Кристина обычно очень креативно подходит к подписям. На этот раз супруга Гарика Харламова собрала самые распространенные хэштеги, которые оставляют под ее откровенными снимками подписчики: "Накормите ее гречкой", "С кем дочь? Алло", "До Гузеевой далеко", "Ты ж мать, должна понимать", "Уже развелись или в процессе", "Руки помыла", "Я пошел посамоизолируюсь", "Сто пудов хештеги Гарик писал".

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Кристина Асмус снялась обнаженной по пояс
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Поклонники юмор артистки оценили. И, конечно, у публики дух перехватило от красоты звезды. "Спасибо за приличное «ню»", "Обожаю вашу самоиронию", "Какая вы красавица", "Гарику повезло", "Крис, обалденная", "Ох, какая кожа, как у младенца", - не сдерживаются фолловеры.

Кстати, не так давно актриса сообщила, что с недавних пор у нее начался самый кайфовый и долгожданный период. "Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли", - огорошила признанием Кристина Асмус.

По ее словам, она переходит на 18-разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. "Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр. Это легальный жор. Калории, я жду вас!", - добавила звезда сериала "Интерны".

ИСТОЧНИК KP.RU

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