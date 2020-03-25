2020-03-25T09:55:27+03:00
Василий Песков

Ученые предложили учредить медаль Василия Пескова

Такое решение приняли участники научно-практической конференции, посвященной 90-летию легендарного обозревателя «Комсомолки»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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14 марта 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова – известного российского журналиста, писателя, телеведущего, путешественника и фотографа14 марта 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова – известного российского журналиста, писателя, телеведущего, путешественника и фотографаФото: Личный архив
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В Воронеже завершила работу первая научно-практическая конференция «Журналистка и география», посвященная 90-летию Василия Пескова – легендарного журналиста и фотокорреспондента, писателя и публициста, природоведа и эколога, ведущего телепрограммы «В мире животных» и обозревателя «Комсомольской правды».

По итогам конференции ее участники приняли резолюцию, в которой предложили учредить медаль Василия Пескова и каждые два года проводить научный форум по изучению его творческого наследия.

Около полувека назад он распахнул для всех читателей «Комсомолки» «Окно в природу». Фото: Жданов Сергей

Около полувека назад он распахнул для всех читателей «Комсомолки» «Окно в природу». Фото: Жданов Сергей

В мероприятии приняли участие журналисты, географы, экологи, краеведы, культурологи, археологи, этнографы, специалисты музейного дела не только регионального, но и федерального уровня – из Москвы, Белгорода, Владивостока, Курска, Рязани, Тамбова, Тулы, Якутска и других российских городов, а также представители научных сообществ Армении, Беларуси, Украины, Приднестровья.

Из-за эпидемиологической ситуации конференция проводилась в заочном режиме. Работа проходила по девяти направлениям, которые подчеркивают разносторонний характер и многогранность личности Василия Михайловича Пескова:

1. Человек и природа в отечественной публицистике.

2. Образы природы в фотографии, живописи и графике.

3. Ландшафтоведение: художественное и эстетическое восприятие ландшафта.

4. Охрана окружающей среды и заповедное дело.

5. Страноведение.

6. Краеведение.

7. Социально-экономические аспекты развития регионов.

8. Культурно-историческое наследие регионов.

9. Экологический туризм.

Конференция состоялась в рамках традиционных Песковских чтений, открывшихся 14 марта в Воронежском заповеднике имени В. М. Пескова, где такие чтения ежегодно проводятся с целью изучения творческого наследия, популяризации и увековечивания памяти легендарного природоведа.

Собрание сочинений Василия Михайловича Пескова

Собрание сочинений Василия Михайловича Пескова

Напомним, как писал сайт kp.ru, автор «Таежного тупика» и «Окна в природу» ушел из жизни 12 августа 2013 года. Василий Михайлович Песков скончался после продолжительной болезни в возрасте 83 лет.

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Правила жизни Василия Пескова

Легендарный обозреватель «Комсомольской правды», лучший журналист России, защитник природы, истинно русский человек и писатель Василий Песков около полувека назад распахнул для читателей «Окно в природу» и вплоть до своей кончины был его бессменным ведущим. Вспомним же некоторые правила жизни, с которой стоит брать пример и нам (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Первая «ласточка» Василия Пескова

Мы нашли самый первый материал знаменитого журналиста. Он был опубликован в воронежской газете «Молодой коммунар» в далеком 1953 году, а через 10 лет Василий Михайлович стал специальным корреспондентом «Комсомольской правды» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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