Ученые предложили учредить медаль Василия Пескова

В Воронеже завершила работу первая научно-практическая конференция «Журналистка и география», посвященная 90-летию Василия Пескова – легендарного журналиста и фотокорреспондента, писателя и публициста, природоведа и эколога, ведущего телепрограммы «В мире животных» и обозревателя «Комсомольской правды».

По итогам конференции ее участники приняли резолюцию, в которой предложили учредить медаль Василия Пескова и каждые два года проводить научный форум по изучению его творческого наследия.

Около полувека назад он распахнул для всех читателей «Комсомолки» «Окно в природу». Фото: Жданов Сергей

В мероприятии приняли участие журналисты, географы, экологи, краеведы, культурологи, археологи, этнографы, специалисты музейного дела не только регионального, но и федерального уровня – из Москвы, Белгорода, Владивостока, Курска, Рязани, Тамбова, Тулы, Якутска и других российских городов, а также представители научных сообществ Армении, Беларуси, Украины, Приднестровья.

Из-за эпидемиологической ситуации конференция проводилась в заочном режиме. Работа проходила по девяти направлениям, которые подчеркивают разносторонний характер и многогранность личности Василия Михайловича Пескова:

1. Человек и природа в отечественной публицистике.

2. Образы природы в фотографии, живописи и графике.

3. Ландшафтоведение: художественное и эстетическое восприятие ландшафта.

4. Охрана окружающей среды и заповедное дело.

5. Страноведение.

6. Краеведение.

7. Социально-экономические аспекты развития регионов.

8. Культурно-историческое наследие регионов.

9. Экологический туризм.

Конференция состоялась в рамках традиционных Песковских чтений, открывшихся 14 марта в Воронежском заповеднике имени В. М. Пескова, где такие чтения ежегодно проводятся с целью изучения творческого наследия, популяризации и увековечивания памяти легендарного природоведа.

Собрание сочинений Василия Михайловича Пескова

Напомним, как писал сайт kp.ru, автор «Таежного тупика» и «Окна в природу» ушел из жизни 12 августа 2013 года. Василий Михайлович Песков скончался после продолжительной болезни в возрасте 83 лет.

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