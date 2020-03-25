Российские медики в Италии совершают марш в очаг пандемии

Российские военные медики в составе колонны специальной техники совершают марш с авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) в г. Бергамо для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Российские военные совершат марш на расстояние около 600 километров. На всем пути следования российскую технику будут сопровождать автомобили карабинеров Италии, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что военные вирусологи доставят в Бергамо мобильные комплексы анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальное оборудование для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции.

По данным Минобороны марш в Бергамо совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные Итальянской стороной.

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