Писательница Александра Маринина не может эвакуироваться из Германии из-за операции, которую только что сделали мужу

Писательница Александра Маринина, автор детективов про Каменскую, оказалась в непростой ситуации. Не так давно мужу писательницы сделали срочную операцию в Германии, после которой он еще не восстановился. Сейчас из-за ситуации с коронавирусом МИД организует срочный вывоз граждан, однако по понятным причинам семья не может вылететь из Германии немедленно.

- Мы не можем! Человек едва ходит! - говорит Маринина.

Писательница пытается выяснить, что делать в этой ситуации. Однако вопросы не находят ответа.

Корреспонденту КП удалось поговорить с Александрой Марининой

"МЫ ВЫЕХАЛИ НА ПЛАНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ"

- Александра, что произошло?

- Мы с мужем въехали в Германию 1 марта, на плановые медицинские мероприятия, рассчитывая пробыть в стране до 12 апреля, (визовый коридор в 90 суток это позволял). На первом же визите к врачу выяснилось, что одному из нас требуется срочная операция. После операции в течение 4 недель человек нетранспортабелен, то есть длительные переезды машиной, поездом или самолетом исключены... Операцию сделали 13 марта, а 16 марта началось... Рейсы в Москву отменяются до 30 апреля, и не факт, что они возобновятся 1 мая.

- При этом МИД формирует списки для экстренного вывоза граждан...

- Окончательные списки должны быть сформированы до 12 часов 26 марта ( то есть, до завтрашнего дня). О том, чтобы вылететь немедленно - не может быть и речи. Муж никуда не то что лететь - из палаты выйти не может. Мы хотим остаться, но боимся, что если не дозвонимся, то потом, когда нам все-таки можно будет улететь, нам скажут: а что же вы молчали? Почему не подали данные о себе? Мы вас никуда не записали, а нет бумажки - нет и человека. Нам не нужна срочная эвакуация, нам нужен внятный ответ: помогут ли нам вернуться домой, когда здоровье позволит, если рейсов еще не будет? Только и всего.

- Вы пытались связаться с представителями МИД для прояснения ситуации?

- Мы законопослушные, хотим заявить о себе. Звонили по телефонам, указанным на сайте Генконсульства МИД во Франкфурте. Обратите внимание, пожалуйста, что все номера московские. И дозвониться по ним - нужно иметь чугунную задницу и бесконечную зарядку в телефоне. Мы слышали либо сигнал «занято», либо автоматическая тетя уведомляет, что «в настоящее время все операторы заняты, оставайтесь на линии, вам ответит первый освободившийся специалист». Мы остаемся на линии. Специалист почему-то не освобождается полчаса... час... полтора... два. Эти звонки с длительными ожиданиями «специалистов» на московские номера из-за границы стоят немалых денег...

- Вам удалось дозвониться?

- Дозвонились, потратив несколько часов. И знаете, что было дальше? Мне ответили, что звонить нужно вообще не им, потому что они занимаются только экстренной эвакуацией. О чем на сайте, как вы можете видеть, не сказано.

- Дали ли вам другой номер?

- Сказали, что нам с нашими проблемами нужно звонить в Генконсульство во Франкфурте. Интересно... Ладно. Записали телефон. Позвонили. Нам ответили, что звонить нужно не им... дали еще один номер. Позвонила. Объяснила. Услышала в ответ, что если мне нельзя лететь сейчас и экстренно, то пусть я сижу на мягкой попе ровно до получения ответа из немецкой миграционной службы, а вот если мне откажут в продлении пребывания, то пусть я опять звоню им. Повторяю, Женечка, вопрос не во мне. У меня с деньгами, слава Богу, нормально. Но я на минутку представила себе людей, которые копили долгое время на поездку (Вы же понимаете, что такое российская медицина), приехали... и оказались в такой же ситуации, как мы. Или обыкновенные туристы, собравшиеся посмотреть Германию. У них все деньги рассчитаны под завязку. И они не могут дозвониться по этим телефонам.., А время-то идет, срок обозначен: до 26 марта. Представляете, в какой они панике?

- Ответы на какие вопросы вы хотите получить?

- Мне от консульства нужен был только внятный ответ: что нам делать, когда муж восстановится после операции? Куда обращаться? Как возвращаться? Нужно ли кого-то ставить в известность о том, что конкретные российские граждане находятся на территории Германии, учитывая специфичность ситуации? Но ответа на эти вопросы я не получила. Больше мне от Генконсульства и от МИДа в целом ничего не нужно: ни бесплатных билетов, ни гуманитарной помощи.

Но я - всего лишь пример ситуации, в которой могут оказаться и наверняка уже оказались тысячи людей, намного больше ограниченных в финансах и возможностях.

Писательница отметила, что отправила письмо в местную миграционную службу с просьбой продлить визовый коридор. Так что время до 19 апреля пока есть, но что потом - непонятно.

Свою историю писательница изложила в соцсетях, подчеркнув:

"Мой пост не о деньгах, а о том, что на официальном объявлении МИДа указаны НЕПРАВИЛЬНЫЕ московские телефоны, по которым люди не смогут дозвониться, а звонить на самом деле нужно по совсем другим телефонам. Это я выяснила после многочасовых попыток дозвониться. Опять же, речь не обо мне, а о других: эти звонки с длительными ожиданиями «специалистов» на московские номера из-за границы стоят немалых денег..."