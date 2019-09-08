Марина Зудина вышла в свет с подросшей красавицей-дочкой от Олега Табакова

Марина Зудина впервые за долгое время вышла в свет с детьми от Олега Табакова. Мария и Павел вместе с родительницей появились в Театре Табакова.

Маша Табакова вместе с братом Павлом и мамой поднялась на сцену, чтобы принять участие в церемонии гашения почтовой марки из серии "Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Актер, режиссер О. П. Табаков»". Вдова режиссера и актера Марина Зудина сообщила, что Олег Павлович всегда увлекался коллекционированием марок. Вот почему она поддержала идею появления марки с изображением народного артиста.

Появление младшей дочки режиссера на светском мероприятии стало настоящей сенсацией. При жизни Табаков с супругой предпочитали скрывать девочку от посторонних глаз.

teatr_tabakova Для марки использован снимок Олега Табакова, сделанный известным фотографом Валерием Плотниковым

Судя по снимкам Мария заметно выросла и превратилась в настоящую красавицу. У нее правильные черты лица и шикарные длинные волосы. По росту она уже почти догнала свою знаменитую маму.

Поклонники звездной семье также отметили, что девочка очень сильно похожа на Марину Зудину. 54-летнюю актрису до сих пор называют одной из самых эффектных звезд отечественного кинематографа. Отметим, во время церемонии девочка выглядела очень смущенной.

Напомним, Марина Зудина была второй супругой Олега Табакова. Они поженились в 1995 году. В браке у пары родились сын Павел и дочь Мария. Олег Павлович души не чаял в младшей наследнице.