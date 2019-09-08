2019-09-08T13:59:22+03:00
Звезды

Марина Зудина вышла в свет с подросшей красавицей-дочкой от Олега Табакова

13-летняя Мария Табакова очень похожа на звездную маму
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Появление младшей дочки режиссера на светском мероприятии стало настоящей сенсациейПоявление младшей дочки режиссера на светском мероприятии стало настоящей сенсациейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Марина Зудина впервые за долгое время вышла в свет с детьми от Олега Табакова. Мария и Павел вместе с родительницей появились в Театре Табакова.

Маша Табакова вместе с братом Павлом и мамой поднялась на сцену, чтобы принять участие в церемонии гашения почтовой марки из серии "Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Актер, режиссер О. П. Табаков»". Вдова режиссера и актера Марина Зудина сообщила, что Олег Павлович всегда увлекался коллекционированием марок. Вот почему она поддержала идею появления марки с изображением народного артиста.

Появление младшей дочки режиссера на светском мероприятии стало настоящей сенсацией. При жизни Табаков с супругой предпочитали скрывать девочку от посторонних глаз.

teatr_tabakovateatr_tabakova
Для марки использован снимок Олега Табакова, сделанный известным фотографом Валерием Плотниковым
1406 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по снимкам Мария заметно выросла и превратилась в настоящую красавицу. У нее правильные черты лица и шикарные длинные волосы. По росту она уже почти догнала свою знаменитую маму.

Поклонники звездной семье также отметили, что девочка очень сильно похожа на Марину Зудину. 54-летнюю актрису до сих пор называют одной из самых эффектных звезд отечественного кинематографа. Отметим, во время церемонии девочка выглядела очень смущенной.

Напомним, Марина Зудина была второй супругой Олега Табакова. Они поженились в 1995 году. В браке у пары родились сын Павел и дочь Мария. Олег Павлович души не чаял в младшей наследнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Олег Табаков: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отменившая концерты в России Катамадзе призналась в любви к россиянам
ЦИК Абхазии не фиксирует правонарушений на президентских выборах
Завтрак чемпиона: Хабиб показал на видео, сколько бургеров готов съесть с командой после победного боя
Служба безопасности задержала на режимном объекте Роскосмоса 14 человек
«Раб России!»: в Грузии отреагировали на призыв депутата наладить диалог с Москвой
"Пора бы уже проснуться": Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона о России
Явка на президентских выборах в Абхазии на 12 часов составляет 19 %
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы
«Важно самим прийти, проголосовать»: Собянин принял участие в едином дне голосования
СПЧ: движение "Голос" дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах
Главой Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов
ЦИК РФ создаст «доску антипочета»
МИД Франции: России и Европе необходим переход «от абсолютного недоверия к элементам доверия»
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Памфилова: Более 460 тысяч россиян воспользовались системой "мобильный избиратель"
Общественная палата не фиксирует серьезных нарушений на избирательных участках в регионах
В 2020 году ЦИК РФ может создать 2,5 тысячи цифровых избирательных участков
Ученые назвали самые вредные и полезные продукты для мозга
Из-за надвигающегося тайфуна в Токио отменено более ста внутренних авиарейсов