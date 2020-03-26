2020-03-26T02:54:33+03:00
75 лет Великой Победы

Выплаты вдовам ветеранов к 75-летию Победы в 2020 году: кому положены, как получить, когда поступят

Владимир Путин поручил досрочно предоставить выплаты вдовам ветеранов к 75-летию Победы в 2020 году
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страныПрезидент России Владимир Путин обратился к гражданам страныФото: REUTERS
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Выплаты вдовам ветеранов к 75-летию Победы в 2020 году предоставят досрочно, не ожидая 9 мая, уже в апреле. Соответствующее распоряжение издал президент Владимир Путин. Сумма единовременной денежной выплаты, приуроченной к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в этом году будет гораздо больше, чем обычно – 75 тысяч рублей.

Выплаты получат вдовы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией. Кроме того, по 50 тысяч рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Для того, чтобы получить эти единовременные выплаты, людям не придется писать никаких заявлений и собирать документы: деньги автоматически будут начислены вместе с обычными пенсиями.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 февраля этого года глава российского государства выпустил указ о единовременной выплате ветеранам в связи с юбилеем Победы, а о том, что они будут предоставлены досрочно, Владимир Путин сказал в своем обращении к россиянам 25 марта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что право на выплату к Дню Победы есть у всех ветеранов вне зависимости от места проживания. Никаких документов собирать не нужно – деньги передадут тем, кто имеет на них право, вместе с пенсией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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