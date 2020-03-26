Выплаты труженикам тыла к 75 летию Победы в 2020 году: кому положены, как получить, когда поступят

Выплаты труженикам тыла к 75-летию Победы в 2020 году предоставят досрочно, не ожидая 9 мая, уже в апреле. Соответствующее распоряжение издал президент РФ Владимир Путин. Сумма единовременной денежной выплаты для тех, кто в годы Великой отечественной войны в тылу работал на победу, составит 50 тысяч рублей.

«Обращаю внимание: выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле», - сказал глава государства во время своего обращения к россиянам 25 марта.

Досрочные выплаты ветеранам к юбилею Победы в 2020 году стали одной из мер поддержки населения, о которых рассказал Владимир Путин.

Кроме тружеников тыла, по 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Для того, чтобы получить эти единовременные выплаты, людям не придется писать никаких заявлений и собирать документы: деньги автоматически будут начислены вместе с обычными пенсиями.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России выпустил Указ о единовременной выплате ветеранам в связи с юбилеем Победы 7 февраля.

Потом его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что право на выплату к Дню Победы есть у всех ветеранов вне зависимости от места проживания. Никаких документов собирать не нужно – деньги передадут тем, кто имеет на них право, вместе с пенсией.

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