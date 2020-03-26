Звездные пенсионеры на карантине: Лариса Рубальская сдала тест на коронавирус, а Дроздова не выпускает из дома жена

Большинство звезд на пенсии продолжают работать, но теперь все сделали перерыв и осваивают работу из дома. 84-летняя Светлана Дружинина давно освоила соцсети, умело использует возможности он-лайн работы – так решает многие вопросы. У актрисы сейчас три главных правила:

«Сохранять спокойствие, следовать мерам предосторожности и молиться!» Вместе с мужем 81-летним Анатолием Мукасеем они отсняли и готовят к прокату фильм «Гардемарины IV».

82-летний Николай Николаевич Дроздов постоянно на связи с молодежью. «Я больше успеваю сделать из дома. По скайпу лекции читаю студентам: их не пускают в университет – на карантине. Также по скайпу читаю публичные лекции».

Николай Николаевич шутит и находит плюсы в такой работе: «Это даже лучше – никто не кашляет, не толкается, реплик дурацких нет, аплодисментов не нужно…». Дроздов советует пенсионерам не выходить из дома: «Я два года тому назад впервые в жизни перенес пневмонию. Это жизнеопасно. Сейчас жена меня сразу предупредила: «Если ты соберешься выйти я лягу на пороге!».

Екатерина Стриженова даже свой юбилей не стала отмечать с мамой – телеведущая бережет родного человека. Журналистка ежедневно на съемках, поэтому личные контакты с мамой ограничила – но обеспечила ее всем необходимым. Игорь Верник поддерживает пожилого папу: вместе с сыном доставляет ему продукты – но до порога загородного дома: связь по телефону через окно веранды. 77-летняя Ангелина Вовк делится с нашими читателями советами: «Я пью много горячей воды, конечно, не очень горячей. Советую иван-чай, добавлять в напитки облепиху, клюкву, имбирь».

Николай Дроздов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

74-летняя Лариса Рубальская 17 марта снималась с Львом Лещенко в телепроекте «Привет, Андрей!» и даже так вышло, что именно ей досталось место рядом с певцом в студии за одним столом. Поэтому переволновалась, когда артиста госпитализировали, и обратилась к врачам.

«К сожалению, Лев Валерьянович госпитализирован с подозрением на коронавирус. Пожелаем ему здоровья. Я жду результата теста. Держитесь подальше друг от друга», - переживает Рубальская в ожидании результатов теста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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