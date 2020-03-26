Рабочую неделю на майские праздники не перенесут

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, официально выходной. Причиной всему - коронавирус, который бушует во всем мире. "КП" решила высянить у глава Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, не затронет ли этот перенос майские праздники.

- Павел Владимирович, прошёл такой странный слух - якобы за нерабочую неделю, которую - в связи с коронавирусом - объявил Владимир Путин и отправил нас на выходные, нам придётся потом трудиться все майские праздники...

- Да нет, конечно, это немножко другое.

Во-первых, Владимир Владимирович не отправил нас на выходные. Он просто - в связи с ситуацией с коронавирусом - объявил нерабочей следующую неделю. То есть - такая защитная мера, чтобы как можно меньше людей заражалось.

Особенно это важно для крупных городов, для мегаполисов, для миллионников.

Но - поскольку это всех касается, то это, конечно, не значит, что все остальные выходные или все остальные праздничные дни будут отменены. Об этом вообще речи нет. Это - абсолютно не связанные вещи. Разные режимы, разные вопросы, по-разному регулируются.

- По-моему, еще в прошлом году был утверждён перечень праздничный дней на 2020-й.

- Да, этот документ выпустило правительство...

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по законодательству: «Переносить на майские праздники рабочую неделю, которую президент объявил нерабочей, никто не собирается. Это - разный режим» 00:00 00:00

- И у нас нет таких законов, чтобы это отменять, и никто не собирается их вводить, чтобы неделю, объявленную нерабочей, компенсировать за счёт отмены майских праздников.

- Об этом речи вообще не идет. Здесь вынужденные выходные, там – праздничные дни. Совершенно разный режим. Разные истории.

- То есть, Первомай – праздник весны и труда – никто не тронет. Тем более, что это - накануне Дня Победы.

- Да нет, конечно.

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- Павел Владимирович, я за вами внимательно наблюдаю, и понял так, что работа над поправками в Конституцию перетекла логически, можно сказать, в работу над законодательством по эпидемиологической обстановке в связи с коронавирусом.

- Да. Но работа не перетекла, просто у нас она продолжается... Мы занимаемся и уголовным, и гражданским законодательством, и судебная реформа - это всё у нас. (подробности)