Как футбольная команда открыла двери Италии перед чумой коронавируса

Еще какой-то месяц назад футбольной команде из Бергамо «Аталанте» вся Италия признавалась в любви, кричала: Богиня! Сейчас ее проклинают. Мэр Бергамо официально завил: чуму коронавируса в город привел футбол - матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия» стал биологической бомбой. Ее жертвы умирают сейчас в госпитале Бергамо.

Футбольная Золушка Италии

История «Аталанты» - это сага футбольной Золушки. Никогда она не считалась топом в Серии А. Совсем недавно вылетала во вторую лигу, а когда вернулась – ее не узнали. Дерзкая и симпатичная выскочка из Бергамо стала локтями распихивать грандов, а в прошлом сезоне добралась до финала кубка и впервые в своей истории взяла «бронзу» чемпионата Италии. Bellissimo!

В эту команду невозможно не влюбиться. Джан Пьеро Гасперини сделал из «Аталанты» машину по забиванию голов. Вы посмотрите на эти счета! «Лечче» - «Аталанта» - 2:7, «Аталанта» - «Дженоа» - 2:2, «Торино» - «Аталанта» - 0:7, «Аталанта» - «Парма» - 5:0, «Аталанта» - «Милан» - 5:0! Это все только за пару месяцев 2020 года! В сухой, застегнутой на все пуговицы обороны итальянской Серии А!

40 тысяч возможных переносчиков

А бриллиантом среди этой бесценной коллекции оказалась Лига чемпионов. Там «Аталанта» и в прошлом году творила нечто невероятное. А в этом продолжила чудеса. В 1/8 финала на миланском стадионе «Сан-Сиро» (домашний стадион в Бергамо сейчас на реконструкции) футбольная Золушка Италии безжалостно загрызла испанскую «Валенсию» - 4:1.

От Бергамо до Милана всего 60 км. Вы же понимаете, откуда были те 43 тысячи болельщиков, что так радовались на трибунах «Сан-Сиро» очередному чуду. «Никто не знал, что вирус уже ходит среди нас: в тот вечер мы много обнимались и радовались. Вирус переходил от одного к другому», - рассказывал месяц спустя мэр Бергамо Джорджио Гори.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

Скольких из тех 40 тысяч фанатов «Аталанты» итальянские военные вывозили из города в гробах ночами?

Половина заболевших Италии

Кадры, как военные грузовики катят по пустым ночным улицам – страшны. Но Бергамо – сокровище Ломбардии – сейчас и днем выглядит безжизненно. Его жители прячутся от чумы по домам, и они понять не могли, почему именно их город стал эпицентром страшной катастрофы.

В Италии на данный момент почти 75 тысяч зараженных коронавирусом. Скончалось более 7,5 тысяч. Смертность – почти десять процентов. И аномально большая часть всех заболевших, почти половина – из Ломбардии. В чем дело? Почему? Медики, политики, журналисты – все пытались решить эту загадку. Нашли того самого человека, который вернулся из Китая и оказался в общей палаты в больницы Кодоньо (городок недалеко от Милана). Но почему потом была такая вспышка? Почему эпидемия лавиной обрушилась на Бергамо?

Биологическая бомба

Одним из первых версию, почему именно северная провинция Италии пострадала больше всего, выдвинул главный пульмонолог госпиталя Бергамо Фабиано Ди Марко. Он рассказывал, как болельщики рекой ехали на тот злополучный матча на автобусах, машинах, поездах, метро… Тогда и прозвучало та самая фраза: «Матч «Аталанта» - «Валенсия» имел эффект биологической бомбы». Теперь ее повторяет и мэр Бергамо.

Прошел всего лишь месяц, как «Атааланту» все газеты на перебой называли Богиней. А сейчас на стене городской больницы Бергамо огромное огромное, высотой несколько этажей граффити. На нем медсестра в повязке нежно держит на руках Италию. Страна сейчас молится другим богиням.

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