2020-03-26T19:29:46+03:00
Общество

“Сириус” открыл свои программы обучения одаренных детей для всех школьников и учителей

Всероссийский образовательный центр по работе с талантами создал систему дистанционного обучения Сириус.Курсы
Ярослав КОРОБАТОВ
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Школьники на уроке информатики в образовательном центре "Сириус". Фото: Артур Лебедев/ТАССШкольники на уроке информатики в образовательном центре "Сириус". Фото: Артур Лебедев/ТАСС
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На время коронавирусной угрозы российских школьников перевели на дистанционное обучение. Поэтому возможность доступа к уникальным образовательным ресурсам, которые разрабатывали лучшие ученые и преподаватели страны специально для сопровождения одаренных детей, пришлась как нельзя кстати.

Основой проекта стали онлайн-курсы, которые центр развивал с 2018 года. Курсы преследовали две цели: это один из элементов открытого отбора на очные программы “Сириуса”, кроме того это часть системы сопровождения выпускников. Курсы выстроены таким образом, что дети во время такого отбора не только соревнуются за право попасть в «Сириус» (конкурс составляет 60 человек на место), но и сразу начинают дистанционно получать новые знания и навыки. Через систему онлайн-курсов “Сириуса” на сегодняшний день прошли 80 тысяч школьников, выпускников Центра и школьных педагогов.

Теперь у лучших российских педагогов могут учиться все школьники страны 7-11 классов, независимо от региона их проживания и достатка семьи. Система дистанционного обучения Сириус.Курсы. полностью бесплатна и подойдет не только детям, проявившим выдающиеся способности, но и всем любознательным школьникам, которые успешно учатся.

- Мы считаем, что каждый ребенок должен иметь равные возможности для получения качественного образования, - говорит Елена Шмелева, руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус», - Развитие всеобщей цифровой образовательной среды – один из путей обеспечить это равенство. “Сириус” создал уникальный инструмент, действительно технологическое новшество, позволяющее объединить опыт самых результативных российских педагогов и современные технологии для создания системы дистанционного обучения нового поколения.

Для свободного изучения ( на сайте sochisirius.ru есть раздел Сириус.Курсы) уже открыты геометрия, комбинаторика и лингвистика. С 27 марта открываются физика и информатика. Каждый курс включает в себя несколько модулей с видеолекциями, конспектами, упражнениями с автоматической проверкой и задачами для самостоятельного решения. Слушатели могут работать по индивидуальным учебным траекториям в удобном для себя темпе. Система адаптирует материал под уровень ученика, для этого перед началом курса проводится тестирование. Объем одного курса составляет от 60 до 120 часов. При желании за месяц не выходя из дома можно освоить полугодовую углубленную программу по любому предмету. Учиться можно в любое удобное время в любом уголке страны. По итогам курса выдается электронный сертификат об успешном обучении, который поможет при отборе на другие программы «Сириуса» и региональных центров, создаваемых по его модели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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