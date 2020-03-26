Владелица сети кафе Анастасия Татулова о встрече с президентом: «Может, мои слезы хоть чуть-чуть помогут предпринимателям»

Героиня недавнего эфира на Радио «Комсомольская Правда» Анастасия Татулова в последние дни стала голосом терпящего бедствие российского малого бизнеса. В итоге упорство владелицы сети ресторанов и кафе «АндерСон» довело ее до разговора с Владимиром Путином. Более того, на встрече с бизнесменами, которую провел президент, она попыталась с ним поспорить.

- Мне сказали, что мне нельзя спорить с президентом. Но я немножечко поспорю. Можно? – спросила у Путина Татулова.

Путин улыбнулся этой непосредственности, но промолчал.

- Вы тех людей, которые вам говорят, что заработают (меры помощи бизнесу – РЕД.), командируйте, отправьте ко мне на стажировочку... – предложила предприниматель, - Я не понимаю, например, почему, чтоб изменить санитарные правила, хотя министерство экономического развития давно утвердило...

Путин (перебивает) - ... я тоже говорю с коллегами и задаю такой же вопрос – почему нельзя сделать раньше. Они отвечают – «Вы хотите, чтобы люди отравились?» Я говорю – нет. Тогда, говорят, надо сделать это аккуратно и внимательно посмотреть последствия каждого нашего шага...

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево на встрече с представителями предпринимательского сообщества. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Татулова скептически качает головой:

- А вы построже их спросите (смех в зале)

- А давайте я их (чиновников – РЕД.) к вам пришлю, – вдруг соглашается Путин, - Я не шучу. Им будет полезно посмотреть – как жизнь устроена.

- На землю их надо спускать, – закрепила свой успех Татулова.

- Договорились, обязательно к вам пришлем, - кивнул президент, - Но только вы на них не ругайтесь особенно, покажите, как жизнь устроена.

- Я-то ругаться не буду, - вздохнула предприниматель, - Но они меня пусть тоже не закрывают, а то вам что-нибудь скажешь, потом приходят люди и говорят: «Это вы так сказали?»

Во время всего разговора голос Татуловой дрожал, на глазах были слезы.

- Я вас умоляю, помогите - почти кричала она, - Иначе вот ФНС говорит вам, что вы получите другую налогооблагаемую базу, а я вам говорю, что вы ничего не получите, не с кого брать будет налоги. Полумеры не проходят!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768936" frameborder="0"></iframe> Путин пообещал владелице сети ресторанов поддержать бизнес во время эпидемии коронавируса.Владелица сети ресторанов и кафе «АндерСон» Анастасия Татулова задала вопросы президенту Владимиру Путину

Уже после встречи с президентом Анастасия Татулова рассказала «КП» о своих впечатлениях:

- Я очень благодарна Владимиру Владимировичу, за то, что он уделил нам два часа своего времени, и мы имели возможность рассказать о своих проблемах и идеях – как спасти мелкий и средний бизнес.

Но с другой стороны (пусть не обижаются мои коллеги, пришедшие на эту встречу), нельзя так бездарно проводить эти два часа. К сожалению, это показывает уровень нашего бизнес-сообщества. Все пришли красивые, со значками. Говорят, словно рекламируют в эфире свои фирмы... Ну нельзя же так! Такие проблемы решаются, а тут самореклама! Иногда думаешь, может не нужны столько организаций, и надо учредить один совет предпринимателей, который бы присылал на такой важный разговор своих представителей...

Когда шла эта встреча, я сидела и понимала - если мне не дадут сказать слово Путину, я с крыши брошусь.

Причем видно, как Владимир Владимирович вникает в детали, как он владеет ситуацией. Президент действительно понимает проблемы и потом, уже после эфира, он сказал, что даст поручения правительству изучить эти вопросы...

Я надеюсь, что настал наконец-то тот момент, когда власть и бизнес получили исторический шанс наконец выстроить коммуникацию. Когда беды мелкого и среднего бизнеса будут действительно волновать власть, и мы с ней будем приходить к взаимовыгодному и уважительному решению.

Знаете, мне 45 лет и я всю жду – когда же наконец наступит время, когда я буду жить при другом отношении к предпринимателям. И я действительно чуть не расплакалась, когда говорила с президентом. Больно говорить о беде, когда не знаешь, что с ней делать.

И Владимира Владимировича это, кажется, тронуло. Он ценит людей, которые делают свою работу с душой, искренно.

Может, мои слезы, предпринимателям, помогут. Ну хотя бы чуть-чуть...

Обращение Владимира Путина к предпринимателям.Президент Владимир Путин выступил с обращением к предпринимателям страны в связи с коронавирусом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владелица сети ресторанов: «Остается только молиться. И пить антидепрессанты, чтобы не свихнуться»

Как пережить российскому бизнесу пандемию? Этот тяжелый вопрос и меры поддержки предпринимателей, предложенные президентом, мы обсудили в студии Радио «Комсомольская правда» с владелицей сети ресторанов и кафе «АндерСон» Анастасией Татуловой (подробности)

Владимир Путин: Правительство должно слышать предпринимателей напрямую

Такое заявление президент сделал на встрече с бизнесменами (подробности)