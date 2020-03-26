Владелица сети ресторанов: «Остается только молиться. И пить антидеприссанты, чтобы не свихнуться»

Как пережить российскому бизнесу пандемию? Этот тяжелый вопрос и меры поддержки предпринимателей, предложенные президентом, мы обсудили в студии Радио «Комсомольская правда» с владелицей сети ресторанов и кафе «АндерСон» Анастасией Татуловой.

В ГЛУХОМ УБЫТКЕ

- Как сейчас чувствует себя малый бизнес?

- Кто-то умер, кто-то умирает. Кто-то еще даже не понимает, что за этой эйфорией и стоянием за гречкой последует… Но это только первая волна. Потом будут массовые сокращения. То, что происходит, катастрофа почище вируса. Сейчас в нашей сети кафе в Москве и области работают всего десять из почти сорока. Остальные закрыты, потому что выручка в них упала на 80-90 процентов. Это уводит кафе в глухой убыток. Мы каждый день готовим для властей предложения. Мы стучимся везде, где можно. Но те меры, которые объявляют чиновники, вызывают просто недоумение и ощущение издевательства.

- Сколько сотрудников вам пришлось уволить?

- Не могу сказать. Правительство обещает, что к каждому, кто будет увольнять людей, придет прокуратура. Но слушайте, корову нужно не только доить, но и кормить иногда. А у нас мало того, что кормить не хотят, а когда она заболела, не лечат, а пинают и доят. Мы вынуждены сотрудников увольнять. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату. Сняла свои деньги с карты и рассчиталась вчера, с кем могла. Я пытаюсь объяснить чиновникам, запугивание прокурорами за вынужденные увольнения - это не метод. Надо говорить с бизнесом и искать взаимовыгодные вещи. Ведь я пытаюсь сделать все, чтобы компания выжила. Это как с деревом - чтобы оно в зиму выжило, его нужно обстричь, чтобы весной дать новые веточки.

НУЖНЫ КАНИКУЛЫ, А НЕ ОТСРОЧКА

- Какие меры поддержки нужны бизнесу?

- Не важно, какой бизнес. Чем лучше «Шоколадница», в которой работает 30 тысяч человек, какого-нибудь одиночного ресторана? Поддерживать надо всех - туристическую, гостиничную, транспортную индустрию. Мы не требуем ничего необыкновенного. Мы просим те деньги, которые много лет платили в виде налогов. Но нас даже не освобождают от аренды за март по городским помещениям. А эти помещения стоят пустые.

- В новостях промелькнуло, что отсрочка по аренде готовится.

- Отсрочка с апреля. Но сейчас март. И многие до апреля не доживут. Чиновники по-прежнему не хотят вылезти из своих кабинетов. Они не хотят встретиться с предпринимателями, в глаза им посмотреть. И эти издевательские объяснения, что мы вам дадим какую-то отсрочку. Какую отсрочку? Мы где возьмем деньги?

- Анастасия, как вам меры по поддержке бизнеса, объявленные президентом?

- Может с коронавирусом правительство опережает ситуацию (не разбираюсь в этом), но с экономикой по моим наблюдениям, оно запаздывает ровно на две недели. Те меры, которые объявлены, возможно дней десять назад были актуальны, теперь уже нет.

- Почему?

- Ну например, мера – отправьте людей на выходные. Мало того, что нам, работодателям, надо отпустить с работы людей, нужно заплатить им больше денег. Которых у нас нет! Понимаю, что меры приняты для сохранения здоровья граждан, чтоб не допустить безработицы. Хорошо еще, что о намерении помочь бизнесу хотя бы объявлено. И я надеюсь, что меры эти появятся не позже понедельника, потому что дальше ситуация будет катиться как снежный ком.

- Но отсрочка по налогам – разве не достаточна?

- Совершенно! Заметьте, идет речь не о налоговых каникулах, а об отсрочке. Это как с банком – вам дают три месяца, чтобы деньги вернуть. Но у нас и тогда не будет денег. И заплатить налоги – тоже. Бизнес даже не будет пытаться это делать, он просто обанкротится и все. Главное недопонимание между бизнесом и правительством состоит в следующем – нам не нужна отсрочка, нам нужна конкретная адресная помощь. Нам придется сокращать людей, и государству надо им помочь. Нам нужны каникулы. Мораторий на начисление налогов. И мне хочется верить, что правительство это понимает и учтет в следующей редакции мер. Еще одна проблема - президент сказал, что отсрочка не коснется НДС. Но получается, таким образом правительство наказывает предприятия, на 100% работающих «в белую». Получается - за то, что они работали официально и платили все налоги, их поставили в ситуацию, когда они обанкротятся первыми.

- Объявлена отсрочка по кредитам.

- Это хорошая мера. И мы ждем, что Центробанк даст указание банкам. И очень ждем еще одну меру – в эту пятницу, 27 марта, всему бизнесу надо заплатить налоги за 2019 год. Денег у бизнеса нет, поэтому нужна срочная отсрочка (не освобождение от налогов). Мы написали письмо в правительство. Те чиновники, с кем я разговариваю, кажется понимают все проблемы. Но не хватает скорости. Они хронически опаздывают.

«СТАЛКИВАЕМСЯ С НЕПОНИМАНИЕМ, ЗАЧЕМ РОССИИ ВООБЩЕ БИЗНЕС»

- Почему люди не сочувствуют малому и среднему бизнесу? И даже говорят «поделом вам»?

- В России господствует мнение, что человек, создающий какой-то бизнес - последняя дрянь, которая ездит на «мерседесе». А предприниматель – это человек, который без сна, без отдыха в круглосуточном режиме что-то создает. Я десять лет по кирпичику строила компанию. Это тяжелый каторжный труд. И сейчас мы видим апофеоз неуважения и абсолютное непонимание - зачем России нужен бизнес.

- А как же закон рынка: через кризис растет новая экономика и новые возможности?

- Согласна. В кризис ты собираешься, придумываешь прорывные вещи. Но сейчас все иначе - мы имеем системную проблему, которая копилась много лет. И теперь на ноги встать почти невозможно. Нельзя сказать, что сейчас всех плохих выкосит, новые заколосятся. Не заколосятся. Нет почвы удобренной. Чиновники, постоянно говоря о поддержке бизнеса, методично делали все, чтобы этот бизнес загнобить.

- Пытаясь спасти свой бизнес, вы ходите сейчас по коридорам власти. Вы поняли – что ждать?

- Сложный вопрос. Российской экономике сейчас нужна не налоговая отсрочка, про которую все говорят, а безусловные налоговые каникулы. Потому что это даст возможность выплатить зарплаты и как-то перепрофилировать производство. Самое главное во время кризиса, это скорость. От правительства нужны очень быстрые решения. Пусть они даже будут несовершенные (их можно через три дня уточнить, через неделю), но они нужны срочно, сейчас. Не надо собирать пакет мер. Надо выпускать по мере, чтобы людям дать знак – за них борются.

- Наверху понимают, чего вы от них ждете?

- К сожалению, нет. Пропасть между нами велика. Чиновникам нужно приходить в наши компании. Понимать, как строится экономика не в сырьевых компаниях, а в тех, где люди каждый день приходят на работу, зарабатывают свою маленькую копеечку и на это содержат свою семью. У нас наверху ничего не понимают про такой бизнес. Там замечают другой. Вчера, например, озвучены меры поддержки крупнейшим отечественным компаниям: «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и «ИКЕА». Тут хочется плакать. Ты понимаешь, что ты, представитель российского среднего бизнеса, никому не нужен. Почему тогда вы берете с нас налоги? Считаю, что мэры, губернаторы обязаны встретиться с предпринимателями, посмотреть им в глаза, послушать их. Выйти к людям и сказать: ребята, давайте обсудим вместе, что можно сделать. Не должно быть так, что единственным уважаемым бизнесом в городе являются строители и торговые центры. Так больше невозможно жить.

- Что вы посоветуете бизнесменам?

- Молиться (улыбается). И купить антидепрессанты, чтоб не свихнуться. А еще - максимально порезать косты (неэффективные траты денег – прим. ред.) Мы убрали все, включая интернет и уборщицу. Это дает возможность тебе чуть-чуть выдохнуть, посчитать деньги, понять, на сколько их хватит.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Сунгоркин: Больше всего сейчас широкие народные массы интересует, что они будут кушать и где брать деньги на следующей неделе 00:00 00:00

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