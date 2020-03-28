2020-03-28T01:54:30+03:00
Звезды

Мрамор, золото, лепнина: в Сети появились фото дома Джигана, выставленного на продажу за 140 млн рублей

Особняк на 800 квадратов с бассейном, хамамом и собственной студией звукозаписи поражает воображение [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Дом Джигана. Фото Cottage.ru.Дом Джигана. Фото Cottage.ru.
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Новость о том, что рэпер Джиган и Оксана Самойлова выставили на продажу свои трехэтажные хоромы в элитном поселке Шато Соверен в Подмосковье, не на шутку испугала поклонников. «Либо разводятся и делят имущество, либо нужны деньги», - переживает многомиллионная армия подписчиков пары в соцсетях.

Скандал в семье 31-летней Оксаны Самойловой и ее мужа 34-летнего Джигана знакомые пары сначала приняли за пиар-ход Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал в семье 31-летней Оксаны Самойловой и ее мужа 34-летнего Джигана знакомые пары сначала приняли за пиар-ходФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После истории с загулом артиста в Майами, который в итоге закончился в клинике для наркозависимых, Самойлова перестала носить обручальное кольцо. Все свое время самая популярная инста-мама страны уделяет четверым детям, особенно новорожденному сынишке Давиду.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Между тем, продавцы элитной недвижимости уже готовы водить экскурсии по дому, где пока проживает все многочисленное семейство. Как указано в объявлении на сайте Cottage.ru, особняк площадью 800 «квадратов» находится на участке в 24 сотки. От Москвы всего 17 километров. На участке располагается парковка на четыре автомобиля, есть открытый бассейн 15мх5м, ландшафтный дизайн, дорожки, освещение. Отдельный дом для персонала, в котором, к слову, аж три спальни.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Но самое любопытное, это, конечно, дом хозяйский. На первом этаже находятся холл, гардеробная, гостевой санузел, кухня-столовая, гостиная с камином, кинотеатр (тут же студия звукозаписи), рабочий кабинет, комната свободного назначения, а также хамам, душевая и хозюлок: бойлерная, постирочная, кладовая и гараж на два автомобиля.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Второй этаж занимают три гостевые спальни с гардеробными и санузлами. Все комнаты имеют выход на общую террасу размером с отдельную квартиру – 200 кв.м.

Ну и на третьем этаже находится главная спальня, также с гардеробной и санузлом. Терраса здесь скромнее – всего 150 «квадратов». Стоит "лот" от Джигана 139 миллионов рублей.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Дом Джигана. Фото Cottage.ru.

Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

ИСТОЧНИК KP.RU

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