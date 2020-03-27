Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов

Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье. Пентхаус располагается на 24 сотках в элитном поселке Шато Соверен неподалеку от Новорижского шоссе. За хоромы площадью 750 квадратных метров новым владельцам придется выложить 140 миллионов рублей.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган вновь заставили поклонников волноваться. Фолловеры заподозрили супругов в желании развестись. Дело в том, что певец и модель продают свой шикарный коттедж. Масла в огонь подлил тот факт, что модель перестала носить обручальное кольцо, а в сторис обмолвилась, мол, тяжелый период не прошел, она по-прежнему живет в стрессе.

iamgeegun Оксана Самойлова и рэпер Джиган выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье

Объявление о продаже апартаментов можно найти на одном из сайтов элитной недвижимости. За жилье площадью 750 квадратных метров покупателю придется выложить 140 миллионов рублей. При этом Самойлова и Джиган год назад купили дом мечты за 119 миллионов.

В трехэтажных хоромах - четыре спальни, хамам, внушительная гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. На территории расположена детская площадка, барбекю, а также отдельно стоящий коттедж для прислуги площадью 250 квадратных метров.

samoilova.oksana_fan За жилье площадью 750 квадратных метров покупателю придется выложить 140 миллионов рублей

Модель признавалась, что просторное жилье было их сокровенной мечтой. И она многим пожертвовала. "Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый - именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!", - писала жена рэпера.

samoilovaxana Самойлова и Джиган год назад купили дом мечты за 119 миллионов

Очевидно, продажа дома связана с недавними выходками 34-летнего Джигана. После рождения сына Давида 18 февраля 2020 года музыкант стал вести себя странно. Рэпер загремел в рехаб. По возвращении в Москву некогда примерный отец вместо того, чтобы сидеть на карантине, закатил вечеринку. А потом стал играть с дочерьми в опасные игры. Он посвящал девочек в рыцари ножом, а потом учил метать холодное оружие.

iamgeegun Рядом с домом расположен роскошный бассейн

Сама 31-летняя модель старается не говорить поклонникам подробности личной жизни. "Надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых", - писала она.

iamgeegun Shabat Shalom!

Многодетная мать осталась без прислуги из-за самоизоляции. Поэтому все хозяйство упало на ее хрупкие плечи.