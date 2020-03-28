Инна Макарова говорила, что их любовь с Сергеем Бондарчуком продлилась всю жизнь

Актриса ушла из жизни 25 марта на 94-м году жизни. В последние годы Инна Макарова тяжело и подолгу болела. По словам ее дочери Натальи Бондарчук, Инна Владимировна иногда теряла память и начинала "видеть людей, которые давно ушли из жизни", особенно часто в видениях к ней приходили ее мужья - Сергей Бондарчук – знаменитый режиссер, лауреат премии «Оскар», народный артист СССР. И Михаил Перельман – академик РАМН, талантливый хирург.

КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ – АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ И СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ

В кино Инна Макарова не раз играла простеньких деревенских девчат. И о себе говорила, что характер у нее закалился в Сибири, когда сперва жила в городе Тайга, а потом в Новосибирске. Дескать, в детстве она пробиралась через сугробы с нотной тетрадкой, спеша в драмкружок, и мечтала стать артисткой. Но это скорее ее кинематографический образ. Она была девушкой все-таки не деревенской, а городской.

Инна Макарова родилась в довольно интеллигентной семье. Отец Владимир Макаров поэт, член союза писателей СССР. Мама - корреспондент, работала в радиокомитете, была завлитом Новосибирского ТЮЗа. Дед актрисы по матери – Арман Людвиг, сосланный из Австрии - поляк. Подробности, как именно это произошло, нам не смогли рассказать даже внуки актрисы. Тем не менее такая семейная легенда про "австрийскоподданного прадеда" существует.

В 1943-м году Инна Макарова поступила во ВГИК. Во время войны институт кинематографии был эвакуирован в Алма-Ату и там велся прием абитуриентов. Вместе со ВГИКом она переехала в Москву. И первую свою заметную роль сыграл на сцене учебного театра. Она был Кармен в спектакле, поставленном Татьяны Лиозновой, которая в это же время училась в режиссерской мастерской. Студенческую работу Макаровой оценил писатель Александр Фадеев и выбрал ее на роль Любы Шевцовой в экранизацию своего романа «Молодая гвардия», которую собирался снимать Сергей Герасимов. Хотя Макарова в любом случае попала бы в картину своего мастера - Герасимов решил снять весь свой курс. Но он назначил ее сперва на роль Валерии Борц. Так что участие Александра Фадеева оказалось судьбоносным для студентки-выпускницы.

Все актеры, сыгравшие главных героев подпольной организации «Молодая гвардия», были удостоены Сталинской премии. Это был сверхудачный дебют.

БОНДАРЧУКА НАЗЫВАЛА «ПАПКОЙ»

Во время учебы во ВГИКе случилась другая судьбоносная встреча Инны Макаровой. С фронта к ним на курс пришел Сергей Бондарчук. Первое ее впечатление от будущего мужа - какой-то старый дядька. Он рано начал седеть, был действительно старше, но ненамного - всего на 6 лет. В Ростове-на-Дону у него уже была семья. Но он считал себя холостяком, так как с первой женой семейная жизнь не складывалась. Макарова сразу прилепила ему кличку - «папка», и так звала Бондарчука всю жизнь. Она объясняла, что это прозвище она дала своему мужу еще и потому, что очень рано потеряла отца. Владимир Макаров скончался, когда ему не было и тридцати пяти лет. «Пустяк — крошка попала не в то горло, острый абсцесс, а затем омертвление лёгкого».

Бондарчук же сразу положил глаз на миниатюрную блондинку с ямочками на щеках. Не отходил от нее ни на шаг, хотя отношения с «папкой» поначалу были платоническими. Но однажды друзья их пригласили на дачу. Это был какой-то советский праздник. И после оставили ночевать в одной спальне, полагая, что у пары давно самый что ни на есть настоящий роман. В тех обстоятельствах Сергей Бондарчук, конечно, не устоял…

Они поженились на съёмках «Молодой гвардии» (Бондарчук сыграл коммуниста-подпольщика Валько).

Начало семейной жизни совпала с первым большим успехом после выхода картины на экраны. В 1948-м году фильм посмотрели 80 миллионов зрителей.

Портреты 22-летней Инны Макаровой были и на обложке журнала Огонек, и в центральных газетах. За ней ходила толпа поклонниц и поклонников. На официальные мероприятия и банкеты приглашали Инну Макарову «с супругом». Но Бондарчук не ревновал к популярности жены, наоборот радовался за нее.

В это время они жили в подвальном помещении, иногда ночевали в театре киноактера. Правда к рождению своей дочери Наташи в 1950-м году получили однокомнатную квартиру в районе метро «Сокол», в которой жили впятером – в няней и мамой Инны Макаровой. Первой колыбелькой будущей звезды фильма «Солярис» и музы Андрей Тарковского был обыкновенный чемодан, в который ее положили, принеся из роддома, на тряпочку.

При всех этих бытовых неурядицах они были счастливы.

РОКОВОЙ «ОТЕЛЛО»

Разрыв с Бондарчуком произошел внезапно, когда Инна Макарова была на пике популярности. Фильмы с ее участием выходили один за другим. Но и его карьера пошла в гору. В 31 год Бондарчук получил звание народного артиста СССР. Пришла всесоюзная слава. Влюбленных в него поклонниц было море. Инна Макарова этого как будто не видела, считая, что их любовь нерушима, что он очень привязан к ней и к их дочке Наташе. Даже представить себе не могла, что однажды доброжелатели станут наперебой ей рассказывать, что у ее мужа появилась другая. Бондарчук уехал на съемки фильма «Отелло» и встретил там новую любовь – актрису Ирину Скобцеву.

Потом была съемки «Ивана Франко» и снова вместе со Скобцевой, но от жены он этот факт утаил. Когда Инна Макарова окончательно убедилась в его измене, она ляпнуть сгоряча: «Сережа, нам надо расстаться». И чуть в обморок не упала от собственных слов. Она отпустила Бондарчука на свободу, порвав отношения так же порывисто и импульсивно, как ее героини из фильмов «Высота» и «Дорогой мой человек».

Спустя годы она вспоминала в одном интервью: «Разрушилась наша жизнь, а мы любили друг друга. Бондарчук долго мучился от чувства вины передо мной и нашей дочерью Натальей».

Расставание было очень тяжёлым. Неверный муж не хотел уходить.

СОЗНАНИЕ ПОМЕРКЛО ПОСЛЕ СМЕТИ МУЖА

После к ней сватались многие мужчины, из знаменитых поклонников были режиссер Алексей Герман и певец Иван Козловский. Но она вышла замуж через 12 лет после развода с Бондарчуком за хирурга Михаила Перельмана, будущего академика. И была счастлива, утверждая, что именно Перельман стал любовью всей ее жизни. И про Бондарчука тоже всегда вспоминала с нежностью. На видном месте в ее квартире стояли его фотографии, она говорила, что бывший муж всегда останется дорогим и родным человеком. Наталья Бондарчук считает, что ее мама до конца жизни жалела о том, что прогнала отца и спровоцировала их стихийный разрыв.

Оба мужа Инны Макаровой были в дружеских отношениях. Когда Сергей Бондарчук серьезно заболел (говорят, у него был рак легкого), Перельман лечил его в ЦКБ.

Когда же Инна Макарова потеряла своего второго мужа, это случилось семь лет назад, у нее будто сознание померкло. Она сильно сдала.

Кстати, Инна Владимировна очень тепло относилась ко всем детям Сергея Бондарчука. И к его старшему сыну от первого брака Алексею, она поддерживала с ним отношения многие годы, и к Федору и Алене Бондарчук – детям от Ирины Скобцевой. В своих последних интервью она говорил, что их любовь с Сергеем Федоровичем осталась на всю жизнь.

КСТАТИ

Многие, вспоминая Инну Макарову, называют ее звездой фильма «Девчата», но Макарова ни этот фильм, ни свою героиню Надю не любила за ее бесхарактерность в отношении с завалящим ухажером и скрягой Ксан Ксанычем. Актриса всерьез обиделась на режиссера Юрия Чулюкина за то, что из ее героини он сделал «покорную овцу». Даже не пришла на премьеру. Но свидетели говорят, что причина была не только в этом.

В фильме «Высота» и «Дорогой мой человек» у нее были главные роли, а здесь оказалась в ансамбле «девчат» - молодых и не менее амбициозных актрис, где первую скрипку играла не она, а Надежда Румянцева. А у Макаровой был, по ее же словам, - всего лишь «расширенный эпизод».

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