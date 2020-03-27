Количество зараженных коронавирусом в России на 27 марта 2020 года превысило тысячу

На территории России за минувшие сутки подтвердили еще 196 пациентов, больных COVID-2019. Об этом сообщили представители Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Новые случаи зафиксированы в 16 регионах. Причем впервые - в Дагестане и Мордовии.

Больше всего пациентов с положительным COVID-2019 находится в больницах Москвы - 157. 12 заболевших зафиксированы в Крыму. 8 - в Подмосковье. 3 - в Волгоградской области. По 2 - в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. Также в списке Оперативного штаба по одному представителю Ивановской, Орловской, тульской, Ростовской, Кировской и Ярославской областей, а также Дагестана и Татарстана.

Таким образом, с начала эпидемии (первого пациента с коронавирусом на территории России выявили 4 марта) в нашей стране подтвердили COVID-2019 у 1036 человек в 58 субъектах РФ. За этот период выписали 45 человек (+7 выздоровевших за сутки).

«За весь период зафиксировано 3 летальных случая», - сообщили в Оперативном штабе.

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