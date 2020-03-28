Количество зараженных коронавирусом в России на 28 марта 2020 года: зафиксировано более 1200 случаев коронавируса

На 28 марта в России подтверждено 1264 случая коронавируса. За сутки добавилось 228 новых случаев COVID-19. Новые больные находятся в 26 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по распространению коронавируса. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что все вновь выявленные посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции за последние две недели. Все они сейчас в инфекционных боксах. При этом за минувшие сутки из инфекционных отделений выписали четырех человек. Двое из Тверской области, по одному в Томской и Самраской областях. Общее число выздоровевших россиян - 49 человек.

- За сутки зафиксирована смерть одного пациентка летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев - 4, - сообщает оперативный штаб.

ГДЕ ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ СЛУЧАИ

Москва — 114.

Московская область — 36.

Санкт-Петербург — 11.

Краснодарский край — 8.

Республика Бурятия — 6.

Ивановская область — 5.

Ленинградская область — 4.

Свердловская область — 4.

Челябинская область — 4.

Красноярский край — 4 .

Сахалинская область — 4.

Липецкая область — 3 .

Тульская область — 3.

Калининградская область — 3.

Республика Татарстан — 3.

Нижегородская область — 3.

Чеченская республика — 2.

Оренбургская область — 2.

Новосибирская область — 2.

Брянская область — 1.

Костромская область — 1.

Смоленская область — 1.

Республика Адыгея — 1.

Пермский край — 1.

Саратовская область — 1.

Республика Крым — 1.