Количество зараженных коронавирусом в России на 28 марта 2020 года: зафиксировано более 1200 случаев коронавируса
На 28 марта в России подтверждено 1264 случая коронавируса. За сутки добавилось 228 новых случаев COVID-19. Новые больные находятся в 26 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по распространению коронавируса. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что все вновь выявленные посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции за последние две недели. Все они сейчас в инфекционных боксах. При этом за минувшие сутки из инфекционных отделений выписали четырех человек. Двое из Тверской области, по одному в Томской и Самраской областях. Общее число выздоровевших россиян - 49 человек.
- За сутки зафиксирована смерть одного пациентка летальный случай в Москве. Общее количество летальных случаев - 4, - сообщает оперативный штаб.
ГДЕ ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ СЛУЧАИ
Москва — 114.
Московская область — 36.
Санкт-Петербург — 11.
Краснодарский край — 8.
Республика Бурятия — 6.
Ивановская область — 5.
Ленинградская область — 4.
Свердловская область — 4.
Челябинская область — 4.
Красноярский край — 4 .
Сахалинская область — 4.
Липецкая область — 3 .
Тульская область — 3.
Калининградская область — 3.
Республика Татарстан — 3.
Нижегородская область — 3.
Чеченская республика — 2.
Оренбургская область — 2.
Новосибирская область — 2.
Брянская область — 1.
Костромская область — 1.
Смоленская область — 1.
Республика Адыгея — 1.
Пермский край — 1.
Саратовская область — 1.
Республика Крым — 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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