Предпринимательница, расплакавшаяся перед президентом: «Мне пришлось раздать все личные деньги на зарплаты»

Имя владелицы сети семейных кафе «АндерСон» Анастатися Татулова - у всех на слуху после встречи с президентом. На ней бизнесмен не сдержала эмоций - во время разговора голос Татуловой дрожал, на глазах были слезы.

После Татулова вышла в эфир радио «КП» в программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова. И рассказала, почему предприниматели один за другим терпят крах.

ЭТО ВИНА ВСЕХ!

- Что сейчас переживают бизнесмены? «Сидеть только на антидепрессантах» и как-то все это пережидать? Ничего сделать нельзя?

- В смысле – нельзя? У предпринимателей нет слова «нельзя». Надо понимать, что несмотря на антидепрессанты и крайне тяжелую ситуацию, я каждый день делаю все, что могу. Мы каждый день лапками молоко взбиваем, чтобы масло получилось. Чтобы не утонуть. Я считаю, что это делает каждый предприниматель. Другое дело, что, мне кажется, все-таки необходимо привлечь внимание власти к тому, что на самом деле дело не в этом кризисе. Бизнесы, которые рухнули, власти сейчас надо понять, что это ее вина. Что мы до такой степени замордовали предпринимателей, что у них даже на две недели не хватило денег. И предприниматели себя тоже, видимо, замордовали.

- А сколько вы даете бизнесу в нынешнем состоянии, если эти карантинные меры будут продолжаться?

- Надо понимать, что у нас ситуация чуть-чуть, может быть, другая. Она чуть-чуть легче. С одной стороны. Потому что все закрывается, начинается карантин. Все, что мы сейчас делаем, круглосуточно работая, это пытаемся нарастить объем в другой нашей части. У нас есть фабрика «АндерСон», с которой мы снабжаем собственную сеть и которая потихонечку в течение этого года поставляла уже и в чужие сети. Мы поставляем во «ВкусВилл», немножечко в «Утконос», немножечко в «Азбуку». А сейчас просто нам надо сделать так, чтобы за неделю нарастить объем, который в планах был типа на год.

Потому что иначе нам будет не из чего платить зарплату. Все остальные сети в ситуации еще более жуткой. Потому что у них вот этого второго подразделения нет. Люди сегодня закрываются, распускают всех людей, выбрасывают продукты. И все.

РАБОТУ СОХРАНИТЬ НЕ ВЫШЛО

- Людям получится сохранить работу?

- Нет, не получится. Если у тебя входящего потока ноль, то ты не можешь платить зарплату. Я для того, чтобы платить зарплату, сняла деньги все со своих карт, с депозита. Пришла и раздала деньги людям. Я могу сказать, что этого не хватило. И так сделали очень много моих коллег. Потому что нужно было что-то дать людям. Кто-то решил, что он уедет в регион к маме переждать. Еще что-то. То, что сейчас происходит, это трагедия. И ощущение, что тебя это не касается, соседа твоего не касается, - это не так.

Потому что сейчас посыпался этот бизнес, за ним – следующий, за ним следующий. Сейчас легли гостиничная отрасль полностью, рестораны полностью, фитнес полностью, салоны красоты сейчас лягут полностью. Надо понимать, что это сейчас сложится как карточный домик. Потому что эти люди они тоже прекращают зарабатывать, их люди прекращают зарабатывать. Они не тратят эти деньги. Это коллапс экономики.

- Вы переживете, ваша компания, ваш бизнес? Или уже пора себя хоронить?

- Ой, ненавижу такие вопросы. Хоронить себя вообще никогда не надо. Хорошо, значит, мы рухнем на дно и будем думать, как теперь жить дальше. Значит, будем как-то жить дальше. Предприниматель – это человек, который предпринимает. Да, может обанкротиться бизнес. Это жизнь. Это предпринимательские риски. Поэтому сказать, что нужно лапки крестиком сложить и умереть, ну, нет, не нужно. Значит, будет что-то другое. В этой ситуации надо сделать максимум для того, чтобы все-таки попытаться спасти бизнес.

А еще я просто уверена, что если мы сейчас будем предпринимать какие-то меры – наклеивание пластыря на труп в виде выдачи субсидий, еще чего-нибудь, но при этом не решим системные проблемы. А именно эти проблемы довели бизнес в нашей стране до такой степени, что этому бизнесу не хватило даже двух недель продержаться, у его нет подушки безопасности…

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