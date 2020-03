Почему следы коронавируса ведут в секретный центр Пентагона

УБИЙЦА ПРИРОДНЫЙ…

Первая версия: COVID-19 - чисто природный патоген, паразитирующий на человеке. Как и шесть его старших (по времени открытия наукой) «братцев». Четыре коронавируса вызывают обычные ОРЗ. Каждый сезон на их долю приходится 10-15 процентов заболевших острыми респираторными заболеваниями. В 2002 году в том же Китае объявился коронавирус SARS, вызвавший вспышку атипичной пневмонии. Смертность – 9 процентов. В 2012 году - коронавирус MERS (ближневосточный респираторный синдром). Смертность – около 40 процентов. Но оба, забрав по несколько сотен жертв, угомонились. Седьмой же «братец», COVID-19, куда менее смертоносный, перепорхнул в человеческую популяцию от летучих мышей с помощью реликтового звероящера панголина - и пошел гулять по планете.

11 марта ВОЗ вынуждена была объявить пандемию. Вторую в ХХI веке, после свиного гриппа в 2009 г.

«Человеческий» коронавирус был открыт учеными в 1965 г. Хотя наука утверждает, что последние две тысячи лет с Рождества Христова они возникали неоднократно, есть даже примерные даты «выхода в люди». Просто медики прежде не могли обнаружить возбудителя чихающего, кашляющего народа.

У COVID-19 есть еще десятки двоюродных, троюродных «братьев». Они заражают собак, кошек, крупный рогатый скот, лошадей, свиней, китов, леопардов, тюленей, кур, гусей, индюков, соловьев, попугаев, тех же летучих мышей, рыб и т.д.

Так объясняет «нежданное» явление COVID-19 человечеству наука. В частности, один из авторитетнейших отечественных вирусологов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

…И РУКОТВОРНЫЙ?

Однако в народе более популярна версия о биологическом оружии. Главный подозреваемый – секретнейший военно-биологический центр Пентагона в Форт-Детрик (штат Мэриленд). С ним, кстати, ранее уже был связан громкий скандал Amerithrax.

Все знают про теракт 11 сентября 2001 года с использованием самолетов. Но ровно через неделю после той трагедии в Штатах грянул другой теракт – биологический. Ряд СМИ получили письма с загадочным «белым порошком». Затем конверты с сюрпризом ушли паре американских сенаторов-демократов. 22 человека заразились сибирской язвой, пятеро погибли. ФБР провело расследование, «одно из крупнейших и наиболее сложных в истории правоохранительных органов». И в 2007 году вышло, наконец, на след некоего ученого Брюса Эдвардса Айвинса.

Впрочем, главное в этой истории не личность отправителя-отравителя, а источник «белого порошка». Это была не Россия и даже не Ирак, который янки захватили в 2003 году, обвинив в производстве биологического оружия. Помните пробирку с сибирской язвой, которой потрясал в ООН Госсекретарь США Пауэлл? Она оказалась фейком. Биологического оружия в Ираке не нашли. Но президента Саддама Хусейна повесили.

«Порошок» же, который рассылал Айвинс - специальная рецептура для снаряжения кассетных боеприпасов со спорами возбудителя сибирской язвы штамма Ames! Штамм любопытный. Имеет устойчивость к антибиотиками пенициллинового ряда, которыми обычно лечат сибирскую язву. Так вот, Айвинс работал в …Форт-Детрик. Микробиолог покончил с собой, не дожидаясь ареста. Или бедняге помогли умереть? После чего скандал, получивший символичное название Amerithrax (Америка и anthrax - сибирская язва) быстро «замяли». Официально закрыв дело о «белом порошке».

Прошлым летом в Штатах вышел бестселлер сотрудницы медицинского факультета Стэнфордского университета Крис Ньюби «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия». Болезнь Лайма (боррелиоз) поражает кожу, нервную систему, сердце, суставы, человек становится инвалидом. Возбудителя боррелиоза в 1982 году выявил в клещах мировое светило микробиологии Вилли Бургдорфер. Опасную бактерию назвали в его честь Borrelia burgdorferi. Вилли скончался в 2014 году. Перед смертью он вдруг намекнул, что еще в 50-х работал над биологическим оружием в секретной лаборатории в Форт-Детрик. Изучал возможность переноса страшных смертоносных болезней с помощью зараженных клещей, блох, комаров…

По мнению автора «Укушенного» Крис Ньюби, боевые клещи Пентагона случайно вырвались на свободу из Форт-Детрик и заразили миллионы американцев, кусая их.

Истории с Amerithrax и «Укушенным» показывают, что США в ХХ1 веке не прекратили работу с биологическим оружием. Хотя Конвенция о запрещении разработки, производства и применения биологического (токсинного) оружия» - КБТО- была подписана еще в 1972 г. Мало того, янки разместили десятки своих военно-биологических лабораторий вдоль границ Российской Федерации. На Украине, в Грузии, Казахстане...

Вспышка COVID-19 в Ухане странным образом совпала с подписанием в середине января торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. Оно замораживало торговую войну между двумя ведущими экономическими державами. В мировые новостные заголовки номер 1 вирус перекочевал 21-22 января. Когда Меркель объявила о проведении саммита Европа-Китай в ответ на торговую сделку Китай-США (таких странных, подчас мистических совпадений с COVID-19 будет еще немало.) Конспирологи мигом сделали вывод: официально заморозив торговую войну, невыгодную Трампу в год президентских выборов, Штаты решили тайно ударить по сопернику вирусом, чтобы ослабить его экономически.

Поскольку в первые недели от загадочной заразы умирали исключительно китайцы, родилась версия о генетическом оружии янки, поражающем только монголоидов. Чтоб уж наверняка!

Пазл сходился. Все указывало на Форт-Детрик.

Твит китайского дипломата.

СБЕЖАВШИЙ НА ВОЛЮ

Но тут всплыло, что именно в Ухане, откуда и пошла по миру пандемия, есть биологическая лаборатория высшей степени безопасности. (Еще одно совпадение!) Там работают с самыми смертельными вирусами типа Эболы. Выходит, китайцы сами создавали биологическое оружие (либо, наоборот, вакцину от иноземной генетической бомбы), но рукотворный коронавирус случайно вырвался на свободу, как некогда боевые клещи Пентагона из Форт-Детрик?

Этим смышленые конспирологи объяснили неслыханные, поистине драконовские карантинные меры властей КНР, затронувшие сотни миллионов жителей Поднебесной. Хотя 18 лет назад, при более смертельном коронавирусе SARS , также зародившемся в Китае, Пекин таких мер не вводил. Выходит, Си Цзиньпин с самого начала знал что-то такое о новой эпидемии, что предпочел ударить по экономике страны, закрыть предприятия, лишь бы приостановить распространение вируса? Насторожило конспирологов и то, что в Ухане слишком уж быстро «вычислили» новый коронавирус, весьма схожий с гриппом и ОРЗ, хотя даже сегодня врачи не могут поставить точный диагноз без специального теста.

К тому же любознательные граждане ненароком откопали сочиненный сорок лет назад роман американского фантаста Дина Курца «Глаза тьмы». Там фигурировал смертоносный вирус «Ухань-400», вырвавшийся из местной лаборатории. Да уж, это вам не Ванга, Нострадамус с их туманными пророчествами, которые можно прицепить к любому ЧП. Курц - человек конкретный. Его пророчество сбылось! Мороз по коже.

7 февраля китайские ученые вычислили переносчика заразы к людям. Панголина, единственного на планете зверя, полностью покрытого чешуей. Это стало еще одним поводом для нервного потрясения бдительной публики. Она вспомнила обложку-прогноз журнала «The Economist» - «Мир в 2019 году». Там фигурировали четыре «Всадника Апокалипсиса» - Мор, Война, Голод, Смерть. И – ужас, ужас, ужас!!! - панголин. Поскольку эпидемия (тот самый Мор) в Китае началась в декабре 2019 года, зашифрованная обложка выглядит пророческой.

Еженедельник The Economist - рупор финансистов Ротшильдов. Их еще называют тайными властителями мира, верхушкой «золотого миллиарда». Так родилась версия, будто бы пандемию COVID-19 наслала мировая закулиса. Чтобы сократить расплодившееся население Земли и сохранить ресурсы планеты для избранных. Прежде всего – за счет отработавших свое пожилых людей. Зачем элитам тратить деньги на их пенсии, медицинское и прочее обслуживание? COVID-19, в отличие от других эпидемий, того же гриппа, в основном поражает людей за 70.

… Свиной грипп, Эболу тоже пытались называть биологическим оружием, но слабенько. К тому же у тех «страшилок» не было столько странных совпадений, как с COVID-19. Хорошо еще, Россию к коронавирусу не пристегивают. Хотя прежде на Западе много пугали советским биологическим оружием.

Надо признать, что версии об искусственном происхождении COVID-19 популярны в соцсетях, среди блогеров, публицистов, многочисленных политологов, переобувшихся в вирусологов и прочих любителей дешевой конспирологии. Официальные круги на эту тему не высказываются. Однако…

«ГДЕ НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ?»

В марте, после объявления ВОЗ пандемии COVID-19, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сделал в Твиттере неожиданное заявление. «2/2 CDC был пойман с поличным. Когда «нулевой пациент» появился в США? Сколько людей инфицировано? В какие больницы их госпитализировали? Вероятно, именно американские военные занесли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте свои данные (о зараженных COVID-19)! США должны дать (нам) объяснение!» Лицзянь прикрепил видео выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберта Редфилда в Палате представителей. Тот сообщил, что у нескольких американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном исследовании обнаружили коронавирус.

Восток – дело тонкое, говорил красноармеец Сухов. Китай – тонкое вдвойне.

Звоню известному востоковеду, руководителю Центра «Русская мечта и китайская мечта» Изборского клуба Юрию Тавровскому, автору многих книг о Поднебесной и Си Цзиньпине. Интересуюсь, кто такой Чжао Лицзянь

- Молодой дипломат международного калибра. Его недавно назначили официальным представителем МИДа КНР. Блестяще говорит по-английски. Прославился тем, что довольно живо, не сухим мидовским языком, общается с иностранными журналистами.

- Типа нашей Марии Захаровой?

- Именно!

- Он мог по собственной инициативе устроить такой демарш?

- Твиттер - вроде бы его личное мнение. Но в Штатах все поняли, начался переполох, посла КНР вызвали в Госдеп. Другой официальный представитель МИД,Чжао Гэн Шуан, дипломатично заявил журналистам, что существуют разные точки зрения на источник COVID-19. Но этот вопрос должны решать ученые.

Таким образом, он не опроверг мнение своего молодого коллеги.

Другой уважаемый дипломат, посол КНР в Казахстане Чжан Сяо, написал гневный пост в Фейсбуке в адрес США: «Чем вы занимались на заре вспышки эпидемии? Геополитическими играми, внутриполитической повесткой и обливанием грязью Китая. Вы зря потратили то драгоценное время, которое китайцы ценой жизней выиграли для всех стран мира, в т.ч. и для вас.

Сами называли предупреждения по эпидемии чиновников здравоохранительной структуры своей страны «ложью», говорили, что ситуация под контролем. А сейчас, когда вирус охватил большинство штатов, вы сразу перешли от шапкозакидательства к растерянности.

При этом ваши ученые сами подтвердили, что многие погибшие от гриппа на самом деле – жертвы коронавируса, поэтому летальных исходов у вас намного больше. Слишком много воды в вашей статистике. О какой прозрачности может идти речь? Поэтому дефицит доверия к вам неспроста.

Смешным и неправильным явилось то, что перед лицом пандемии вируса вместо того, чтобы предпринимать экстренные меры для наверстывания упущенного и залатывания дыр, вы стали сваливать вину на Китай, назвав вирус китайским …»

Как вы понимаете, просто так дипломаты в Фейсбуке и Твиттере не пишут. Особенно китайские.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сделал в Твиттере неожиданное заявление.

ВЕЛОСИПЕДИСТКА В МУНДИРЕ

Что стоит за намеками дипломата, будто бы вирус в Ухань занесли американские военные?

В октябре прошлого года в Ухане (еще одно совпадение!) проходили VII Всемирные военные игры. Их открывал и закрывал сам Си Цзиньпин. В играх участвовала и большая команда из Пентагона. Бадди Бенасси заняла лишь восьмое место в 50-мильной велогонке. Хотя рассчитывала на победу. Но неожиданно упала. Конспирологи не исключают, что у нее была легкая форма коронавируса. Ведь велосипедистка проходила службу в…Форт-Детрике. Том самом!

Спортсмены Пентагона во время Игр посещали и знаменитый Уханьский рынок морепродуктов, который позже назвали первоисточником пандемии. На эту историю открыто намекал Чжао Лицзянь.

С твита сотрудника МИДа КНР, активно поддержанного другими дипломатами и СМИ Поднебесной начался новый виток Большой информационной войны между Пекином и Вашингтоном.

С самого начала вспышки загадочной инфекции Пекин был в глухой обороне. Происхождение вируса породило антикитайские настроения в ряде стран. Паника превращала Китай в глазах мировой общественности в «токсичное государство». В феврале официальный представитель МИДа КНР Хуа Чуньин напрямую обвинила Вашингтон в раздувании мировой истерии. Тогда же из страны выслали сразу трех журналистов респектабельного американского Wall Street Journal. Обвинив в расизме за статью о коронавирусе под заголовком «Китай – настоящий больной Азии». Последний раз иностранного корреспондента высылали из Китая аж в 1998 году! А целой группой – лишь при Мао Цзе Дуне.

ВОЗ специально утвердил новое, нейтральное название инфекции - COVID-19. "Сorona virus disease 2019" -"заболевание, вызванное коронавирусом 2019". «Свиной грипп» в свое время вызвал проблемы в свиноводстве, «птичий» - в птицеводстве. "Ближневосточный респираторный синдром" (эпидемия 2012-15 гг. на Ближнем Востоке и в Южной Корее, порожденная коронавирусом, близким к возбудителю «атипичной пневмонии» 2002-03 гг. и нынешнему COVID-19) - негативное отношение к региону.

Но официальные лица в Вашингтоне, начиная с президента Трампа и Госсекретаря Помпео, продолжали демонстративно называть вирус «китайским», «уханьским».

19 марта Трамп в очередной раз упомянул «китайский вирус». В течение суток в Штатах было совершено 36 нападений на азиатов.

Но атака молодого китайского диплома в Твиттере достигла своей цели. На днях президент США заявил в интервью Fox Television, что больше не будет использовать название «китайский вирус». «Я решил, что мы не должны больше делать из этого проблему» I decided we shouldn’t make any more of a big deal out of it).

А в Твиттере президент написал, что вспышка коронавируса - не вина азиатско-американских граждан, они замечательные люди. Н-да…

Грозный Трамп пошел на попятную. Возможно, этому поспособствовало то, что по числу инфицированных (более ста тысяч человек!) Штаты в конце марта вышли на первое место в мире, опередив Китай, где эпидемия пошла на спад. Как говорится, не плюй в колодец…

Впрочем, потерпев поражение на китайском фронте информационной войны, Вашингтон нашел новую мишень. Как сообщило 28 марта агентство INTERFAX.RU, руководитель Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Ли Гэбриэл обвинила Россию в активизации дезинформационной кампании против Соединённых Штатов Америки, используя пандемию коронавируса COVID-19.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО

А что же многочисленные конспирологические версии об искусственном происхождении нового коронавируса, часть которых я привел выше?

- Сегодня нет критической массы доказательств, которые бы позволяли говорить о рукотворной природе COVID-19, - сказала «КП» ведущий аналитик Института системно-стратегического анализа, член Изборского клуба и Сообщества практиков конкурентной разведки Елена Ларина. - Пока имеется вероятность, во-первых, естественного происхождения пандемии, во-вторых, пандемии в результате случайной утечки лабораторно созданного коронавируса, и наконец, в-третьих, спланированной операции. С уверенностью можно утверждать лишь одно. На планете есть силы, которые определенным образом генерируют и манипулируют информационными потоками о COVID-19, чтобы управлять поведением огромных масс населения по всему миру и целенаправленно воздействовать на правящие круги и элиты многих стран и регионов.

Подробнее об этих силах мы поговорим с Еленой Лариной в ближайшее время. И это будет не дешевая конспирология.