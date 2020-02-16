Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад

Таинственная инфекция

Впрочем, и сейчас, по словам главы ВОЗ, о новой заразе очень многое неизвестно. "Где находятся очаги заболевания? Какова динамика передачи? Насколько долго пациент остается заразным? Какие образцы вируса нужно использовать для диагностики и мониторинга лечения? Как лучше всего обращаться с тяжелыми случаями заболевания? Чтобы справиться с этой вспышкой, нам нужны ответы на эти и многие другие вопросы."

Вспышка того же коронавируса SARS (атипичная пневмония) в Китае в 2002-03 годах была более ограниченной, да и симптомы легче определялись. А новичок маскируется под банальное ОРЗ.

Вот почему возникла такая вселенская паника. Хотя смертность от новой инфекции - 2 процента заболевших, с начала года она унесла менее полутора тысяч человек. В то время как банальный грипп ежегодно убивает на планете свыше полумиллиона людей. От китайской напасти нет ни вакцин, ни эффективных лекарств. Генсек ВОЗ ответственно заявил, что на разработку вакцины и специализированных методов лечения уйдет около полутора лет. Это ответ на шапкозакидательские настроения иных ученых, медиков в России и за рубежом, что уже есть суперпрепараты, а вакцина появится через несколько месяцев.

Впрочем, через полтора года она может и не понадобиться. Бывший военный микробиолог Михаил Супотницкий, сам разрабатывавший вакцины от ряда очень опасных инфекций, считает, что новая вспышка рассосется сама собой в течение года. Подобное в разгар прежних паник он утверждал со страниц «Комсомолки» по поводу свиного гриппа и Эболы. Тогда его «пророчества» сбылись. Будем надеяться, что и в этот раз полковник медицинской службы запаса окажется прав.

Кстати, сама загадочная инфекция за два месяца трижды меняла название. Сначала ее обозначили как 2019-nCoV ( новый коронавирус 2019 года). В начале февраля власти КНР дали имя загадочной болезни, перепугавшей весь мир - Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). «Пневмония, вызванная новым типом коронавируса». ВОЗ на днях официально утвердил новое название - COVID-19. "Сorona virus disease 2019" -"заболевание, вызванное коронавирусом 2019".

Это тенденция ВОЗ – политкорректно давать новым болезням нейтральные названия, не связанные с географией, людьми, животными. Свиной грипп вызвал проблемы в свиноводстве. "Ближневосточный респираторный синдром" (эпидемия 2012-15 гг. на Ближнем Востоке и в Южной Корее, порожденная коронавирусом, близким к возбудителю «атипичной пневмонии» 2002-03 гг. и нынешнему COVID-19) - негативное отношение к региону.

Впрочем, новый вирус из Уханя уже породил антикитайские настроения в ряде стран. Местные жители опасаются гостей из Поднебесной как потенциальный источник заразы.

Китайский смертоносный коронавирус назвали COVID-19.Фото: REUTERS

ОСТОРОЖНО: «ИНФОДЕМИЯ»!

COVID-19 – уже пятая по счету масштабная эпидемия в ХХ1 веке. Всего за 20 лет. До нее были свиной и птичий грипп, атипичная пневмония, Эбола. У нового коронавируса минимальная смертность. Но слухов, сплетен, версий куда больше, чем даже при Эболе и свином гриппе, где эксперты пугали миллионами жертв.

Почему? Эпидемии во все времена были главным ужасом для человечества. Теперь куда проще нагнать страху на окружающих в масштабах, какие и не снились «сарафанному радио» наших бабушек. Фабрикация фейков в соцсетях в последние годы поставлена на поток. Сейчас параллельно настоящей эпидемии, словно вирус, распространяется всевозможная дезинформация о новой инфекции. Подчас на уровне бреда. ВОЗ даже ввела термин «инфодемия» и впервые создала специальную платформу для борьбы в интернете с троллями, сторонниками теории заговора. В сотрудничестве с Facebook, Google, Twitter, другими компаниями и соцсетями. Глава ВОЗ Гебреисус провел специальный брифинг об опасности ложной информации, вызывающей у населения тревогу.

Ситуацию с инфодемией усугубляет торговая война Вашингтона и Пекина. Кому-то выгодно запускать дезинформацию об эпидемии, чтобы ослабить экономику Китая.

Впрочем, случаются подчас совпадения, играющие на руку сторонникам теории заговора.

«СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА»?

Глава ВОЗ признал, что пока точно неизвестно, где находятся очаги заболевания и как оно передается людям. Первая версия – через летучих мышей и змей. Группа ученых Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства в Гуандуне исследовала более тысячи генетических образцов диких животных. 7 февраля они объявили, что нашли потенциального промежуточного хозяина инфекции. Это древний панголин, появившийся на Земле 60 миллионов лет назад. Единственный на планете зверь, полностью покрытый чешуей. Близок к броненосцам и муравьедам. Питается муравьями и термитами. Штамм, найденный в его организме, на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей. На этом месте должны последовать громкие и продолжительные аплодисменты в честь ученых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Но бдительный народ возбудился. И мигом вспомнил зашифрованную обложку-прогноз журнала «The Economist» - «Мир в 2019 году».

Пророческая обложка журнала The Economist «Мир в 2019 году».

«Вверху обложки сидит панда (Китай), - цитирую один из конспирологических постов в Сети. - Выражение морды говорит о том, что у нее большие проблемы.

Со стороны Востока (где находится Китай) выезжают четыре «Всадника Апокалипсиса» - Мор (эпидемия коронавируса), Война (Сирия, Ливия, Афганистан), Голод (нехватка продовольствия из-за эпидемий и закрытия границ), Смерть (от эпидемии и войн). Но самая интересная деталь на обложке - изображение странного зверька, которого многие приняли за муравьеда. И только сейчас стало понятно, что это панголин. Если учесть, что эпидемия в Китае началась в декабре 2019 года, то зашифрованная обложка оказалась пророческой. Самый главный аргумент этого пророчества - панголин, чьё появление на обложке не находило никакой трактовки вплоть до 7 февраля 2020 года, когда была озвучена информация, что метагеномы коронавируса панголина и зараженных людей практически идентичны.»

Да уж, мороз по коже!

Влиятельный британский еженедельник The Economist считается глобальным рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. Их еще называют тайными властителями мира, верхушкой «золотого миллиарда». Согласно дешевой конспирологии, ресурсов на Земле достаточно лишь для мировой элиты и обслуживающего ее персонала – «золотой миллиард». Остальной народец мировая закулиса якобы решила уконтрапупить с помощью войн, голода, эпидемий. Выходит, это Ротшильды наслали новую эпидемию. Предупредив своих сторонников зашифрованной обложкой. А что, все сходится – всадники Апокалипсиса с Востока, включая первого, на белом коне - Мор. И загадочный панголин в чешуе – источник жуткой неизвестной заразы. Про этого зверя, полагаю, абсолютное большинство жителей России, да и Европы, даже не слышали до последних дней.

Хватит убивать панголинов!

Я, однако, попросил давнего эксперта «КП» по шифрованным обложкам «Экономиста» Юрия Белоуса из Института научных исследований третьего тысячелетия проверить обоснованность появления столь редкого зверя в прогнозе на 2019 год.

И вот что он нарыл.

В том номере прогнозов была тревожная статья о торговле на многие миллиарды редкими и вымирающими животными. Даже слоны, тигры, львы и носороги остаются в опасности.

В 2019 году проблеме будет уделено много внимания, писал журнал. В Коломбо пройдет саммит по защите этих животных. Есть там любопытный пассаж. «Один из крупнейших прорывов - запрет Китая на торговлю слоновой костью и изделиями из нее в 2018 году. Но некоторые торговцы слоновой костью перешли на новый рынок: панголины. Эти муравьеды, ценимые за их мясо и предполагаемые лечебные свойства чешуи, в настоящее время - наиболее продаваемый исчезающий вид в мире.»

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, панголины находятся в списке самых охраняемых животных. Запрещен отлов в самом Китае. Но это их не спасает от браконьеров. В китайской народной медицине чешую панголинов используют для повышения потенции, лечения многих болезней, от астмы до рака. Мясо считается деликатесом. В ресторанах оно идет по 50 - 60 евро за кг. Разумеется, нелегально.

По данным Международного союза охраны природы, за последние десять лет в азиатских и африканских лесах браконьеры выловили более 1 млн панголинов и переправили в Китай, Вьетнам. Мясо незаконно продавалось и на знаменитом рынке в Ухане. Сотрудники этого рынка и стали в конце декабря первыми больными COVID-19.

Так что появление самого популярного у международных контрабандистов зверя на обложке прогнозов «Экономиста» вполне оправдано. А что панголин стал предполагаемым источником новой эпидемии в мире – чистое совпадение.

Кстати, и четыре всадника Апокалипсиса на обложке «Экономиста» отношения к новой эпидемии не имеют. В журнале они символизируют большие проблемы Англии после Брексита, выхода из Евросоюза. Только и всего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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