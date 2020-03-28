У границы толпы ходят хмуро: Украина не пускает домой тысячи своих рабочих из Польши

Украина совершила серьезный прорыв в деле борьбы с коронавирусом. В то время, как власти судорожно пытаются обеспечить страну медицинскими масками, экспресс-тестами и аппаратами ИВЛ (не без гешефта, естественно, для тех, кто исполняет поручения, отчего кроме гешефта зачастую, ничего и не получается, одна история с десятком миллионов масок, закупленных в Китае, из которых в результате Украине официально досталось только около 250 тысяч штук), украинская земля рождает новых Кулибиных. В городке Ирпень Киевской области изобретатель-самоучка сконструировал оригинальный костюм для курения во время пандемии коронавируса. На видео, прошедшем в эфире телеканала «ZIK», корреспондент на полном серьезе беседует с «изобретателем», а тот подробно объясняет, как надо вставлять сигарету в мундштук на конце длинной трубке, а потом у него откуда-то из-за ушей вырываются клубы дыма.

- А вот так выдыхать – там есть клапан, - делится секретами «изобретения» украинец. Как тут не вспомнить чудо-мальчика, который года четыре тому назад на примере модели танка, склеенной из картона, объяснял конструкторам Харьковского профильного завода, как надо делать эти самые танки. Однако, похоже, что вся надежда хоть как-то побороть Украине коронавирус осталась только на таких «изобретателей».

В городке Ирпень Киевской области изобретатель-самоучка сконструировал оригинальный костюм для курения во время пандемии коронавирусаФото: Скриншот с видео

Лучше всего остального этот тезис аргументирует происходящий сейчас на польско-украинской границе кошмар. Такой обоюдоострый кошмар и для пограничников, и для многих тысяч скопившихся украинских заробитчан, тянувших до последнего, но сейчас стремящихся попасть домой уже после того, как Киев объявил о закрытии границы. Журналисты украинского издания «Страна.ua» не только были непосредственными свидетелями, но и пообщались с оказавшимися в пограничной ловушке согражданами.

- На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски. Никто их не проверяет, быстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло на Украину в таких очередях на границе, - поделился с ними один из прорвавшихся.

- Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзи, Познани — почти все или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры, глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась в Польше, - посетовала еще одна из соотечественниц украинских журналистов, жительница Львова Людмила Войцеховская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769304" frameborder="0"></iframe> На польско-украинской границе образовалась огромная очередь.

На фото и видео видно, как люди в этих огромных толпах стоят не просто впритык друг к другу, а являются иллюстрацией понятия «слоеный пирог». Даже в Мавзолей во времена СССР не было никогда (и в дни партийных торжеств и юбилеев тоже) таких толп в очереди. Если же учесть, что у многих там нет никаких средств защиты, вплоть до элементарных медицинских масок, предохраняющих от распространения вируса заразившимися, то определение «очередь коронавируса» от упомянутой заробитчанки не покажется преувеличением. Тем более, что как она рассказала, многие «глотают парацетамол, чтобы сбить температуру». И такая ситуация вовсе не исключение. В последние дни украинцы возвращались домой уже десятками тысяч.

При всех отмечаемых недостатках борьбы с коронавирусом в России, а они, безусловно есть (тут и безответственное поведение и самих граждан вместе с некоторыми врачами, и невозможность охвата всего населения в силу географической разбросанности, и обычное разгильдяйство, и многое другое) происходящее у нас в стране невозможно сравнить с творящимся на Украине ужасом, где население оставлено, по сути само себе, а власти практически устранились от борьбы, сосредоточившись на переговорах о предоставлении новых кредитных траншей. Поэтому, там непонятно, что происходит сейчас, но еще больше неизвестно, чего ждать в будущем. Ясно лишь, что ничего хорошего.

В России по состоянию на 27 марта было проведено 223 тысячи 509 тестов на коронавирус, под медицинским контролем остаются свыше 166 тысяч человек (а всего за истекший период под наблюдением было 250 989 человек). По состоянию на пятницу выявлено 1 264 заболевших в 62 регионах и отмечено 4 летальных исхода. Можно экстраполировать, что до середины следующей недели количество заболевших вырастет до примерно 2 500 человек (плюс-минус 100). На Украине же официально заболели лишь 311 человек, из которых 8 случаев закончились смертью пациентов. Ни сколько проведено тестов, ни каких-либо иных цифр не известно. И сами украинские чиновники говорят о том, что реальное число и заразившихся, и умерших никому не известно.

В этой ситуации, когда страна сама по себе не представляет, что в ней творится и как с этим бороться, Украина может стать источником гигантской угрозы для России, если и когда границы нашего государства вновь откроются для граждан, в первую очередь, ближнего зарубежья. И эта угроза не только для рынка рабочих мест России, но и для нашего населения. Кстати, в Киеве уже озвучивают прогнозы, что Европа, начиная с Польши, после пандемии не возобновит безвиз для украинцев, и потому основная масса заробитчан ломанется к нам в Россию, пусть и «на менее выгодных условиях оплаты, чем в Европе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769297" frameborder="0"></iframe> Сотни украинцев стремятся вернуться домой в последний день перед закрытием границ.Толпа людей собралась на автомобильном пункте пропуска Дорогуск-Ягодин, надеясь вернуться на Украину

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