Русских туристов в Индии выгоняют из отелей с криками: «Вы — зараза»

Опасаясь распространения коронавируса, власти второй по численности населения страны мира ввели 21-дневный карантин. Не работает городской и междугородный транспорт и большинство магазинов, перекрыты границы между штатами. На свою беду, в Индии до сих пор находятся тысячи российских туристов. О тяжёлой ситуации с нашими соотечественниками (да и с другими иностранцами) «Комсомолке» рассказала индолог Виктория Дмитриева.

— В Индии страшные вещи происходят. Всё началось внезапно, с неделю назад. Вы даже не представляете, что переживают сейчас русские и вообще все иностранцы.

Я сама в Керале, тут ещё очень хорошее положение по сравнению с другими штатами. Еда есть, мы сидим в доме, не высовываемся — кругом полицейские кордоны следят, чтобы никто не нарушал режим самоизоляции.

А вот очень тяжело в Гоа [популярный курорт, где застряло более двух тысяч россиян]. В некоторых местах магазины закрыты. Я знаю людей, которые уже начали голодать. Или другая ситуация: кому-то нужно постоянно принимать особые лекарства, которые закончились — они же не собирались здесь застревать. Везде по-разному, но даже если аптеки и работают, нужных лекарств там может не быть.

Большинство иностранцев, включая русских, выставляют из отелей с криками: «Идите вон, вы заразные, вы разносите коронавирус!». Могут швырнуть в них камни или куски кирпичей — я точное знаю, что такое было в городе Тируваннамалаи, штат Тамил Наду, где много иностранцев… было. В Морджиме (Гоа) иностранцев выселяли из отелей с камнями и палками.

Ну, ладно, пусть даже выселили. А куда им идти после этого, никаких списков отелей, которые бы принимали европейцев, нет. На каждом углу к ним докапываются полицейские — мол, нарушаете карантин. Им негде купить еды, их никто не кормит. Некоторые из них вынуждены ночевать на улице. Это НЕ слухи, это — ФАКТЫ от моих друзей, я могу назвать их фамилии. И так по всей стране.

25 марта эвакуационным рейсом из Дели (из других городов вылета нет) Аэрофлот вывез почти 400 россиян. Но даже дотуда не все смогли добраться: нескольких человек, ехавших на этот рейс из других штатов с распечатанным письмом от МИДа, всё равно не пустили. Увидев этот документ, индийские офицеры на карантинной заставе только посмеялись: наша территория закрыта, езжайте назад.

Нужно немедленно что-то предпринимать.

От редакции: мы направили запрос в пресс-службу посольства Индии в РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации этого материала — ответа пока не последовало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769064" frameborder="0"></iframe> Нью-Дели во время карантина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Русские, застрявшие в карантине на Гоа: Индусам внушают, что коронавирус — из-за белых, туристов побивают камнями и выгоняют из отелей

Пока вторая по численности населения страна уходит в блокаду, наши туристы не могут добраться до Дели для эвакуации (подробности)