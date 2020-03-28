Фигуристку затравили за беспечность: Татьяна Тотьмянина с детьми улетела в Таиланд

Отметив в столице 40-летие супруга Алексея Ягудина, его жена Татьяна Тотьмянина улетела в отпуск. Фигуристка отправилась на отдых с двумя детьми: 10-летней Лизой и 4-летней Мишель. Улетела Тотьмянина неделю назад в Таиланд – в это время во многих странах мира был введен карантин, а наших граждан просили воздержаться от путешествий. Тысячи людей уже искали возможность вернуться на родину из заграничных командировок и отпусков, так как многие страны стали объявлять о закрытии границ. Поэтому народ массово отказывался от запланированного заранее отдыха. Рисковать здоровьем ради заграничного путешествия вряд ли кто решится. Хотя нашлись и такие: помимо представительницы «золотой молодежи» Алеси Кафельниковой, в разгар пандемии в Таиланд с детьми отправилась Татьяна Тотьмянина.

На фигуристку тут же обрушился шквал негативных комментариев в социальных сетях. Чаще всего люди пишут: «Еще одна сумасшедшая. Зачем ехать сейчас заграницу без всякой надобности. Как-будто вы там никогда не были? Если вы не попадете в сотый раз, то в вашей жизни ничего не поменяется. Потом государство будет туда самолеты посылать, чтобы вывезти туристов. Думайте прежде головой!» Татьяна удаляла неугодные советы, кому-то отвечала в стиле: «Это не ваше дело!» С места отдыха бесстрашная фигуристка сообщала, подписывая фото с детьми: «Порой страхи сильнее нас…» Рассказывала, что в Тае безопасно и никаких ограничений нет.

tatianatotmyanina Порой страхи сильнее нас...

И вот в субботу 28 марта Тотьмянина прилетела в Москву, сообщив: «В посольство РФ не обращались, самостоятельно купили билеты, и сегодня в 5 утра приземлились в Москве, прошли все необходимые процедуры и теперь карантин». Получив массу мнений о том, как опасно с маленькими детьми находится в аэропорту и т.п. Тотьмянина закрыла комментарии к своей публикации в инстаграме. В загородный дом в поселке Крекшино Татьяна с детьми поехала на машине, теперь фигуристка будет отдыхать на территории своего участка. А тем временем на Сахалине у 29 отпускников, которые вернулись из Таиланда, подозревают коронавирус.

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