"Меня в этой жизни мало что останавливает": из-за карантина Алеся Кафельникова из Куршевеля улетела в Дубай

Пока весь мир борется с коронавирусом, врачи бьются над созданием лекарства против Covid-19, а звезды устраивают флешмобы по мытью рук и селфи с масками, Алеся Кафельникова противостоит болезни своим способом. Модель заявила, что жизнь идет своим чередом. Поэтому она из Куршевеля, где введен карантин, направляется в солнечный Дубай.

Алеся Кафельникова в последнее время очень востребована как модель. За последние три месяца она приняла участие в десятках показов модных домов. Девушка жаловалась в блоге, что бесконечные съемки и выходы на подиум ее сильно изматывают. И вот, наконец, в плотном графике красавицы появилась возможность немного передохнуть.

При этом звезду отнюдь не испугала опасная ситуация с коронавирусом. Алеся улетела в Куршевель. Однако долгожданный отпуск омрачило объявление о карантине. "Карантин так карантин", - написала модель в блоге.

kafelnikova_a Сказали, что сезон окончен в связи с карантином

Сначала она решила отсидеться на одном из самых престижных горнолыжных курортов в мире. Ведь здесь множество зеленых и синих трасс для новичков, а продуманная планировка курорта позволяет всякий раз спускаться по новым маршрутам и не повторяться.

Однако буквально через сутки намерения Кафельниковой поменялись. Началось массовое бегство туристов из Куршевеля из-за коронавируса.

"Вчера приехала, все еще работало, много народу, а вечером уже объявили о третьей стадии карантина. Утром все уже было закрыто и нельзя кататься Сказали, что сезон окончен в связи с карантином", - поделилась девушка печальными новостями.

kafelnikova_a Карантин так карантин

Она заявила, что им разрешили перенести бронь шале на любую дату с декабря. "Но меня в этой жизни мало что останавливает, особенно когда появляется внезапный отпуск... Проведя все утро на телефоне, нашлись последние билеты в Дубай... Купили билеты, летим...", - похвасталась Леся.

Стоит отметить, что совсем недавно в Куршевеле отметилась Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым. Ведущая "Дома-2" устроила шикарную вечеринку на горнолыжном курорте, куда пригласила свою коллегу Ольгу Орлову. Шампанское за 20 тысяч рублей лилось рекой. Ксюша сняла люксовое шале с бассейном за два миллиона рублей в неделю, а на снежных склонах щеголяла лыжным костюмом от Fendi стоимостью около 200 тысяч рублей.

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Виктор Малеев - эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист работал в очагах холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Он помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию Эболы и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы. Специалист поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса (подробности)