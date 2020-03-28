Закрытие границ России из-за коронавируса: с какого числа действует, список государств

Для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и борьбы с повышением уровня заболеваемости российское правительство полностью закрыло государственные границы со многими государствами.

Сегодня, 30 марта, правительство временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и иные пункты пропуска на всех границах России и через сухопутный участок российско-белорусской национальной границы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальной сайте кабмина.

Данное распоряжение не распространяется на дипломатических представителей, водителей грузовых автомобилей, персонал железнодорожного транспорта, курьеров дипломатической связи, официальные делегации, граждан, выезжающих из страны в связи со смертью близких и некоторых других.

Напомним: все началось с распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина 30 января о закрытии границ отдельных регионов страны с Китаем, где в конце прошлого года началось активное распространение коронавирусной инфекции. В середине марта Российская Федерация ограничила авиасообщение со странами Евросоюза и ввела ограничения на пассажирские рейсы в страны с наибольшим уровнем заболеваемости COVID-19: Италию, Германию, Испанию Францию, Японию и другие. С 15 марта по решению российских властей были закрыты сухопутные границы с Польшей и Норвегией. Это далеко не исчерпывающий список государств, границы с которыми были закрыты.

С 18 марта по 1 мая 2020 года российское правительство ограничило въезд на территорию государства для иностранцев и лиц без гражданства.В настоящее время воспользоваться авиаперелетами или просто выехать за пределы России крайне непросто.