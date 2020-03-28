Россия закрывает границу на въезд и на выезд

Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал Распоряжение Правительства РФ о временном закрытии государственной границы России. Опубликовано оно было днем позже. Судя по тексту, распоряжение действует и в отношении граждан РФ, которые находятся за границей в настоящее время.

- Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, - гласит пункт первый данного распоряжения.

Во втором пункте речь идет об исключениях, то есть тех, кому будет разрешено пересекать госграницу и после наступления часа «Ч». Из-под действия выводятся:

- российские дипломаты, сотрудники официальных постпредств РФ при международных структурах,

- водители грузового международного автотранспорта,

- локомотивные и поездные бригады, экипажи речных судов на международных маршрутах,

- члены официальных делегаций дипкурьеры и еще некоторые категории лиц, чья работа связана с международными контактами.

- россияне, которые выезжают на похороны родственники, и «территориалы» - жители Калининградской области и граждане РФ, проживающие в ЛДНР (равно как и лица без гражданства, проживающие в этих регионах).

Как сказано в преамбуле документа, это Распоряжение за номером 763-р принято «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции». Россия закрывается как на въезд, так и на выезд.

Баста, карапузики, кончились танцы, дискотека закрылась. Граждане, которые наплевательски отнеслись к рекомендациям и предупреждениям и, понадеявшись на «авось» рванули на подешевевшие курорты, теперь могут убедиться, что «авось» не прокатил, и все обстоит более, чем просто серьезно. А то ведь уже дошло, что вывезенные из стран с очагами коронавирусной инфекции благодарные спасенные начинают переть буром на своих спасителей, отказываясь отправляться на карантин и грозя прорвать кордоны спасателей.

Впрочем, не стоит ожидать, что Россия оставит своих сограждан совсем без всякой помощи. Тем более, что консульские службы МИД РФ во многих странах уже имеют серьезный практический опыт по организации эвакуации чрезвычайными рейсами. И вряд ли стоит сомневаться, что в случае крайней необходимости так и произойдет.

Понятно, что мера вводится вынуждено и на время. И, как только позволит обстановка, будет отменена.

Напомним, что с понедельника 23 марта Россия уже приостановила авиасообщение с другими странами. Исключение сделано лишь для нескольких рейсов из Москвы в столицы некоторых государств и для чартерных бортов, которые привлекаются специально для вывоза и эвакуации граждан РФ.

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