2020-03-28T19:46:29+03:00
Звезды

Нарушители карантина: Андрей Аршавин вышел на прогулку с новой девушкой

После двух скандальных разводов футболист заново устраивает личную жизнь [фото, эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
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Андрей Аршавин прогулялся по набережной с новой девушкой.Андрей Аршавин прогулялся по набережной с новой девушкой.
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С сегодняшнего дня в Москве усилен карантинный режим: на неделю закрыты все кафе и рестораны, торговые центры, салоны красоты и даже популярные городские парки. До 5 апреля власти попросили всех москвичей соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости. Но прекрасная погода в субботу - солнце и +17С - многих выманили на улицу, в том числе и знаменитостей.

Так, известный футболист Андрей Аршавин с новой девушкой под ручку прогулялся по Лужнецкой набережной. Ни маски, ни перчаток, которые в эпоху пандемии стали обязательным атрибутом для бдительных людей, на них не было: 38-летний спортсмен и его спутница беспечно грелись на солнышке и любовались видами на Москва-реку. Что за девушка была с Аршавиным - неизвестно: спустя больше года со второго развода он не афиширует личную жизнь. В прошлом году пресса писала о его новом романе с девушкой по имени Анна - это единственная представительница слабого пола, на которую в Инстаграме подписан Аршавин. Видимо, это и стало почвой для слухов (профиль девушки в соцсетях закрыт).

Андрей Аршавин со спутницей Фото: Предоставлено "КП"

Андрей Аршавин со спутницейФото: Предоставлено "КП"

Между тем, в первый день усиленного карантина Москву проинспектировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

- Только что прошла через Москву, и мне больно, - заявила она на онлайн-форуме. - Москвичи ведь знают о необходимости соблюдать дистанцию не менее двух метров для сдерживания эпидемии, но продолжают гулять по двое и трое! А ведь человек может быть носителем вируса, сам того не зная - так и распространяется эта болезнь. Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, во время коварной эпидемии гулять можно только строго по одному.

Ни маски, ни перчаток, которые в эпоху пандемии стали обязательным атрибутом для бдительных людей, на футболисте не было Фото: Предоставлено "КП"

Ни маски, ни перчаток, которые в эпоху пандемии стали обязательным атрибутом для бдительных людей, на футболисте не былоФото: Предоставлено "КП"

Напомним, Андрей Аршавин был женат дважды. С телеведущей Юлией Барановской они, правда, жили без штампа в паспорте, но родили троих детей: им сейчас от семи до 14 лет. Кроме того, в официальном браке с журналисткой Алисой Казьминой у Аршавина родилась дочь Есения - ей сейчас три года. С обеими женами спортсмен расстался со скандалами - делили имущество, поливали друг друг грязью в СМИ, судились по алиментам... А на днях Андрей Аршавин подал иск о снижении размера алиментов на общих детей с Барановской. Мол, после завершения карьеры ему сложно выплачивать по 300 тысяч рублей ежемесячно каждому наследнику. Суд должен состояться в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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