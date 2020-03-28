У известного российского физика из Москвы заподозрили коронавирус

Российский физик Мишик Казарян находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Результаты его анализов на коронавирус неизвестны. Об этом kp.ru сообщила сотрудник ФИАН им. Лебедева Елена Любченко. Этот вуз, где работает Казарян.

— Последний раз на работе Мишик Айразатович был 16 марта, самочувствие было нормальным. Через несколько дней у него поднялась температура, и он почувствовал себя плохо. Весь этот период ни с кем из сотрудников Института он не контактировал, — рассказала Любченко

Ранее в СМИ появилась информация, что вместе с Казаряном была госпитализирована его супруга и она скончалась.

— Относительно состояния супруги Казаряна институт информацией не располагает, — рассказала собеседница «Комсомольской правды».

Одновременно с новостью о госпитализации Казаряна появилась информация о смерти пятой пациентки с коронавирусом в Москве. По информации оперативного штаба, ей 69 лет, как и супруге Казаряна. Она была врачом-эпидемиологом. Преподавала в вузе. Известно, что ни с кем из зараженных COVID-2019 она не контактировала, а значит, заразилась в общественном месте.

По состоянию на 28 марта в Москве диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 817 горожан.

СПРАВКА «КП»

Мишик Казарян

Доктор физико-математических наук, профессор в Физического института им. Лебедева. Работал в отделении люминесценции им. Вавилова при столичном университете в должности высококвалифицированного ведущего научного сотрудника. Занимался исследованиями лазеров. Является лауреатом госпремии СССР, иностранным членом академии наук Республики Армения, а также академиком Академии инженерных наук им.Прохорова.