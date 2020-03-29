"Какие красивые ...": Вера Брежнева сразила наповал шикарным декольте

Вера Брежнева не так давно вернулась из гастрольного тура по США и Канаде. Поэтому теперь певица в обязательном порядке соблюдает режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 38-летняя артистка активно ведет блог, в котором делится с поклонниками событиями из жизни. Сейчас же у нее и вовсе появилось больше свободного времени для общения с публикой.

Вера Брежнева рассказала подписчикам, чем она занимается на карантине. Артистка разместила фотографию, на которой позирует в бежевом топе с глубоким декольте и в тон ему шелковой юбке.

"Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии. Хочется сделать полезный совместный прямой эфир. Есть пожелания?", - обратилась звезда к поклонникам.

ververa Берегите себя...

В ответ публика стала выказывать свои просьбы. Многие попросили Веру побольше рассказать о своей личной жизни, другие надеются услышать от Веры ее концертные планы, третьи спросили совета, как поддерживать себя в такой же хорошей форме, в какой находится Брежнева. И, конечно же, фолловеры не смогли отвести взгляд от пышного бюста кумира.

"Красивая женщина!", "Шикарная девочка", "Идеальность", "Вы слишком хорошо выглядите для этого мира", "Роскошная Вера, шикарный бюст", "Вы красивая снаружи и, я думаю, внутри", "Когда ты их успела увеличить?", "Вера, у вас от природы такой бюст?", "Какие красивые ...", "Я хочу с тобой быть на карантине всю жизнь", "В форме себя держите! Молодец!", - восхищаются подписчики.

Брежнева, кстати, не так давно рассказывала, что уже несколько лет держит один вес: "Мой рост 170 см, а вес варьируется от 53 до 55 килограммов. Мне очень важно, чтобы тело и органы были здоровы, чтобы кровообращение было нормальным. Чтобы мышцы были в тонусе, а тело было гибким. Для этого я качественно питаюсь, занимаюсь правильным спортом и высыпаюсь. Сон, питание и спорт – мои топ-3".

Что касается еды, то Вера не ест свинину, продукты во фритюре и в кляре, не пьет пакетированные соки и старается вообще не есть сладкое. "Для меня сладкое -это фрукты и ягоды. Полезно и вкусно. Стараюсь минимизировать присутствие белой муки, всех рафинированных продуктов, сахара, соли. Стремлюсь быть ближе к натуральной пище. Гречечка! Везде уже говорю, что ее люблю. Но это правда", - цитируют артистку 7 Дней.