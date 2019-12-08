Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Вера Брежнева не боится экспериментов с собственной внешностью. Певицу со времен "ВИА Гры" помнят как яркую блондинку. Однако фигуристая артистка решилась на кардинальную смену имиджа.

Вера Брежнева из знаменитой блондинки неожиданно стала шатенкой. Вместо белокурых локонов, ниспадающих до плеч, звезда предстала с удлиненным каре с челкой. На фото, которое исполнительница разместила в блоге, ее невозможно узнать.

"Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения", - подписала кадры Вера.

В восторге от неожиданного образа Брежневой остались не только обыватели, но и ее звездные коллеги. Одним из первых певицу похвалил Максим Галкин. "Вообще не узнать! Здорово", - оценил муж Аллы Пугачевой преображение вокалистки.

"Это бомба!", - высказалась о снимке новенькая солистка группы "Фабрика" Мария Гончарук.

Кстати, Вера Брежнева не так давно восхитила публику. Певица выступила на сцене Comedy Club. Артистка рассказала зрителям о том, как ей тяжело живется. Ведь в ней никто не видит обычного человека, а воспринимают лишь как недосягаемую звезду и очень сексуальную женщину. На самом деле, уверяет Брежнева, она самая обычная, а не та "светленькая из ВИА Гры". Впрочем, посмотрев, как Вера себя вела на сцене, поклонники тут же начали обсуждать в соцсетях, что певица вытворяет, например, на кухне, пока готовит семейный ужин.