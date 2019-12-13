Вера Брежнева рассказала об операции

Вера Брежнева относится к той категории женщин, которые совмещают успешную карьеру и семейную жизнь. Популярная певица обеспечила безбедное существование себе и своим двум дочкам - Саре и Соне. В рейтинге самых богатых звезд Инстаграма звезда занимает 12-е место с прибылью более чем в 30 миллионов рублей. Однако были времена, когда артистка еле сводила концы с концами.

Вера Брежнева прославилась как солистка группы "ВИА Гра". Она пришла в коллектив, когда ей было 20 лет. Все заработанные деньги восходящая звезда отправляла семье. У Веры тогда подрастала старшая дочь Соня, которую воспитывала бабушка.

Как только гонорары стали расти, Брежнева начала копить на свою главную мечту. Она хотела сделать операцию. "У меня было плохое зрение, миопия. Тогда у нас все это только начиналось и лазер стоил очень дорого", - рассказала певица в эфире Yotube-шоу "50 вопросов" .

ververa О чем говорили и почему...

Операция стоила 1500 долларов. Когда Брежнева собрала 800 долларов, то забыла кошелек с деньгами в такси по дороге в аэропорт. "И я начала копить снова", - вспоминает артистка.

В итоге звезда собрала 1600 долларов и сделала операцию. У нее осталось 100 долларов. Тогда это были огромные деньги. Однако не успела Вера порадоваться своему счастью, как с ней случилась неприятность. "После болезненной операции я в темных очках пошла на рынок за продуктами. И у меня украли последние 100 долларов", - пожаловалась знаменитость.

«Золотой состав» ВИА Гры - Анна Седакова, Надежда Грановская-Мейхер и Вера Брежнева

Но она нашла выход. В то время солистки "ВИА Гры" были как одна семья. Именно поэтому Вера позвонила Анне Седоковой. "Я объяснила ей ситуацию, и она привезла мне продуктов. Мы тогда во всем друг другу помогали".

Правда, по словам Брежневой, сейчас она и Седокова не общаются. Вера призналась, что у нее даже нет номера телефона Ани. Вероятно, причиной этого стал давний конфликт.

Стоит отметить, что Анну Седакову, Надежду Грановску-Мейхер и Веру Брежневу называли золотым составом группы "ВИА Гра". Трио сложилось в январе 2003 года, когда в коллектив на замену Алене Винницкой пришла Брежнева. Однако в этом составе группа просуществовала один год и четыре месяца. В мае 2004 года из группы по причине беременности ушла Седакова. Брежнева и Грановская тогда были сильно обижены на подругу. Анна же рассчитывала обрести семейное счастье с футболистом Валентином Белькевичем. Но супруг делать этого не спешил и вообще хотел, чтобы жена не скакала на сцене, а занималась домом. Все закончилось разводом, после чего Седокова поехала покорять Москву. Как потом рассказывала певица, она дважды хотела вернуться в коллектив, но ее не брали.