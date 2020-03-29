Коронавирус в Испании: число погибших в стране превысило показатели Китая, а испанские крематории переполнены

За последние сутки число погибших от коронавируса в Испании выросло на 832 человека и достигло 72 248: из них выздоровели 12 285 пациентов, но 5 812 человек не удалось спасти.

Наиболее критическая ситуация сложилась вокруг домов престарелых. После нескольких сотен смертей на прошлой неделе прокуратура начала проверки, а военные экстренно проводят обеззараживание помещений.

Министр обороны Испании рассказала, что во время дезинфекции домов престарелых военные находят стариков, брошенных в одиночестве и умерших в своих постелях от коронавируса.

- Военные в некоторых резиденциях видели стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом, - заявила Маргарита Роблес в интервью телеканалу Telecinco, подчеркнув, что в большинстве домов престарелых ситуация в порядке.

Почти три тысячи военных из подразделения по чрезвычайным ситуациям проводят обеззараживание других государственных учреждений, портов и аэропортов, а также улиц и площадей во многих регионах Испании.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что испанские крематории переполнены, а потому тела и гробы складируют в большом ледовом дворце на севере Мадрида. В статье также сообщалось, что католическая церковь упростила процедуру захоронения до окропления святой водой проезжающих на кладбище катафалков. При этом священники читают молитву, а на саму церемонию прощания допускают только ближайших родственников.

- По сообщениям медперсонала, пациентов старше 75 лет вообще не отправляют в реанимацию - врачам приходится отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить, - также отмечает издание Süddeutsche Zeitung.

27 марта от коронавируса скончалась 86-летняя родственница короля Испании Филиппа VI Мария Тереза Бурбон-Пармская.

25 марта коронавирус нашли у первого заместителя председателя правительства Испании Кармен Кальво. Накануне её привезли в больницу с респираторной инфекцией, первый тест дал отрицательный результат, но врачи провели повторный анализ и выявили заражение коронавирусом.

15 марта пресс-служба испанского правительства заявила о том, что коронавирусом заболела жена премьер-министра Испании Педро Санчеса - 45-летняя Бегонья Гомес.