2020-03-15T03:26:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Жена испанского премьера Педро Санчеса заразилась коронавирусом

45-летняя Бегонья Гомес, по оценкам медиков, хорошо переносит болезнь, ее жизни ничего не угрожает
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер Испании Педро Санчес с супругой Бегоньей ГомесПремьер Испании Педро Санчес с супругой Бегоньей ГомесФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Супруга премьера Испании Педро Санчеса заразилась коронавирусом. О том, что 45-летняя жена главы испанского правительства Бегонья Гомес по рекомендации медиков прошла тест на COVID-19, и результаты оказались положительными, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на официальное заявление офиса премьер-министра.

Отмечается, что медики оценивают состояние обоих супругов как хорошее, чета находится на карантине в правительственной резиденции. Бегонья Гомес переносит заболевание в легкой форме и следует всем рекомендациям врачей, жизни женщины ничего не угрожает.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что коронавирусом заразилась жена канадского премьера Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо. Супруги находятся на домашнем карантине. Премьер-министр Канады после заболевания супруги Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома.

Карта распространения коронавируса

Как уберечься от коронавируса.Видео: минздрав Челябинской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус подхватила жена Трюдо и 23 депутата из Ирана, но болезнь чудом обошла Трампа

Коронавирус COVID-2019 в шутку называют вирусом-эйджистом (его жертвами преимущественно становятся пожилые люди), сексистом (среди заболевших превалирует сильный пол) и даже шовинистом (по-прежнему большинство заболевших и погибших — это жители азиатских государств) (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24