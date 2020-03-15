Жена испанского премьера Педро Санчеса заразилась коронавирусом

15 Март 2020 2020-03-15T03:26:10+03:00

45-летняя Бегонья Гомес, по оценкам медиков, хорошо переносит болезнь, ее жизни ничего не угрожает

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Супруга премьера Испании Педро Санчеса заразилась коронавирусом. О том, что 45-летняя жена главы испанского правительства Бегонья Гомес по рекомендации медиков прошла тест на COVID-19, и результаты оказались положительными, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на официальное заявление офиса премьер-министра.

Отмечается, что медики оценивают состояние обоих супругов как хорошее, чета находится на карантине в правительственной резиденции. Бегонья Гомес переносит заболевание в легкой форме и следует всем рекомендациям врачей, жизни женщины ничего не угрожает.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что коронавирусом заразилась жена канадского премьера Джастина Трюдо – Софи Грегуар-Трюдо. Супруги находятся на домашнем карантине. Премьер-министр Канады после заболевания супруги Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU