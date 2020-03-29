2020-03-29T07:14:35+03:00
Общество

Последние новости на утро 29 марта 2020: жителей нескольких штатов США призвали не ездить по стране, в России завели уголовное дело за побег из карантина

Мы собрали последние самые важные новости в России и в мире на утро 29 марта 2020 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России впервые возбудили уголовное дело по побегу из карантинаВ России впервые возбудили уголовное дело по побегу из карантинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Коронавирус продолжает распроняться по миру и влиять на жизнь всё большего количества стран и республик.

Так, власти Чечни уже после первых пяти выявленных случаев заражения коронавирусом запретили всем жителям республики выходить из дома по любой причине, кроме покупки продуктов и лекарств. В такси и общественном транспорте всем пассажирам без маски и перчаток будет отказано в обслуживании.

В США тем временем президент Трамп отказался от идеи введения карантина в Нью-Йорке, поскольку не видит в этом необходимости, хотя ещё за день до этого он не исключал возможности введения такой меры и называл город эпицентром распространения коронавируса. Однако Центр по предупреждению и контролю заболеваний США призвал население штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут на две недели отказаться от поездок внутри страны без острой необходимости.

Первое уголовное дело за побег из карантина завели в России. 32-летний мужчина сбежал из пансионата в Ленинградской области, в который был помещён после поездки за границу. После того, как его поймают и установят, с кем он контактировал, мужчине изберут наказание. Если кто-то из встреченных им окажется заражённым, беглецу грозит до 1 года ограничения свободы.

Хорошие новости сегодня пришли из Канады: там супруга премьер-министра сообщила о том, что вылечилась от коронавируса. 13 марта у Софи Грегуар Трюдо нашли заболевание, она перенесла его в лёгкой форме, а сам Джастин Трюдо изолировался и работал из дома, несмотря на отрицательный результат теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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