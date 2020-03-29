Глава российского представительства ВОЗ: Гуляйте, но не ближе двух метров друг к другу

В информационном агентстве РИА Новости прошел видео-форум под названием «Следующие 20 лет «Коронавирус». Одним из выступающих на форуме была представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович, один из самых компетентных спикеров по теме COVID-19. «КП» отобрала для вас самое интересное и постаралась процитировать максимально близко к источнику.

О пандемии

- Общество и мир очень медленно начинали относиться к коронавирусу серьезно, несмотря на то, что эксперты говорили: риск того, что вирус распространиться на весь мир, высок. Только слово «пандемия» вызвало внимание всего мира. И сейчас мы находимся в центре этого котла.

О сохранении дистанции и прогулках

- Я сейчас очень расстроена и очень недовольна. Люди знают, я надеюсь, что знают, что дистанция между ними должна быть 2 метра! А там (на улице, – прим. ред.) идут две – три подруги моего возраста очень близко друг к другу. Они не знают, есть ли у них вирус! Они не знают, передаст ли этот вирус одна – другой, а та придет домой и заразит еще много людей. И так вирус будет двигаться.

Погода прекрасная, город прекрасный, гулять хотим! Согласна. Но по одному! И расстояние – 2 метра, даже если хотите разговаривать. Эпидемия коварная. Она набирает скорость. Это как гонка. Вы думаете, что вы впереди, что вы лидируете и все прекрасно, а потом он вас опередил и обошел! Этого сейчас мы позволить себе не можем. Потому что, если мы потеряем людей, их невозможно будет вернуть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

Про страх, смертность и информированность

- Мы прошли полмиллиона (количество зараженных на планете - прим. ред.). Это значит, что эпидемия набирает скорость! Но мы можем ее остановить

Если вы думаете, что я не боюсь, вы ошибаетесь. Как мы видим, что и врачи погибают, и все. Мы все боимся!

Вместе с учеными мы стараемся донести все, что у нас есть на дНо испытывать страх и быть трусливым, это две разные вещи. Смотрите новости о том, что происходит, один раз в день! Вы должны быть информированы: какая ситуация в мире, что происходит в вашем городе, в вашей стране. Не надо смотреть каждые пять минут! Если у вас есть информация, вы можете что-то поменять в своем поведении. Но кроме эпидемии у нас сейчас инфодемия. Нет ничего, что скрывается, но много такого, чего мы просто на данный момент не знаем.

Сохраните свое психическое здоровье! Это усилит ваш иммунитет и позволит вам и вашей семье действовать так, как надо.

О соблюдении правил изоляции

Что будет, если мы не будем соблюдать правила?! Через очень короткое время у нас будет очень много случаев (заражения, - прим. ред), 10 % – 18 % будут тяжелыми. Они попадут в больницу. И сколько бы коек мы еще не добавили к тем, что есть, мы завалим систему, если сейчас не сможем замедлить распространение эпидемии.

О способе заражения внутри России

Анна Юрьевна Попова (главный санитарный врач РФ, - прим. ред.) сегодня сказала, что 20 % заразившихся в России заразились в стране. Это значит, что люди, которые были на зараженных территориях и знают, что, возможно, они заразились, все равно сказали, а «это не я», «со мной все в порядке» и стали гулять. Заразили других людей, которые даже не поняли, что им что-то угрожало! Возможно, даже не знали, что человек, с которым они общались, был где-то за рубежом. Они передали вирус другим. И вот у нас – цепочка заболевших!

Болеют ли коронавирусом дети

Определенный процент людей (с заболеванием COVID-19, - прим. ред) умирают. И, пожалуйста, не заблуждайтесь, это не только пожилые люди. Сейчас мы видим, что есть и дети. Гораздо меньше, но есть. А если это случится в вашей семье?! Вам будет все равно, какая статистика, 0,01 %, 1 % или 10%. Для вас это будет 100 %, это ваш человек, это ваш близкий! Сейчас мы можем оставаться дома! Самое главное не общайтесь! Давайте не будем доводить до того, что будет столько заболевших, что нас не хватит больниц и медучреждений и понадобятся палатки.

Как носить маски

- Это не модная деталь! Если вы врач, вы эту штуку [маску] ненавидите, хотя она вам нужна. Идет девушка, маска так (на подбородке, - прим.ред.). Пожалуйста! Это не модная деталь. Все должно быть закрыто (нос и рот, - прим. ред.), маска должна прилегать к лицу очень хорошо! Если у вас очки – очки поверх маски. Тогда вы защищены.

Армянская маска от коронавируса.Маска из лаваша? А почему бы и нет! Пока одни предаются панике, другие шутят по поводу коронавируса и даже сочиняют про него песни

Если кто-то кашлял на вас, вирус находится на поверхности маски. Когда вы ее снимаете, не прикасайтесь к этой области (внешней стороне. Она считается потенциально зараженной - прим. ред.,) снимайте вот так (снимает за резинки за ушами, - прим.ред.). Маску аккуратно вывернуть (дотрагивается только до внутренней стороны, - прим.ред.) и выбросить в закрытую мусорку или закрытый пакет. Так сделать трудно! Поэтому я говорю: маска вас не защищает, вы ложно думаете: «Я надел маску, вирус меня боится!». «Ага, - думает вирус. – Ха-ха-ха! Я нашел свой путь». Это (ложная защищенность, - прим.ред) очень опасно. Если вы ухаживаете за пожилыми людьми, обратитесь к врачу, который вам расскажет, как правильно ухаживать за пожилыми людьми.

Про ускорение пандемии

- Пандемия ускоряется! Посмотрите. Первые 100 000 зарегистрированных случаев заболевания (в мире, - прим.ред.) за 67 дней. Вторые 100 000 за 11 дней. И третьи 100 000 за 4 дня. Вирус набирает скорость. Он очень коварный! Очень быстрый! И сейчас мы еще можем сделать свой шаг, чтобы его опередить.

Про тестирование на коронавирус

- Тестирование вас не защищает. Оно нужно для того, чтобы мы знали, где находится вирус, а не для того, чтобы вы чувствовали себя безопасно. Потому что сейчас у вас отрицательный тест, вы вышли на улицу, что-то забрали, с кем-то общались, и вы стали положительным.

Так что тест нужен только ля того, чтобы мы знали, где вирус находится.

ВОПРОСЫ РЕРБРОМ

Вирусы в Китае и в Италии, это разные мутации? Какой вирус в России?

- Я услышала несколько очень тревожных моментов в этом вопросе. «Кто мне это принес?». Желание обвинить кого-то. Природа позволила этому вирусу перейти в людей с животных. Как, куда? Мы еще не знаем. Эту цепочку мы и пытаемся найти. И вирус движется так же, как вирус гриппа. Случайно этот вирус возник в Китае, но я вам показывала перечень всех эпидемий. Вирусы возникают везде! Просто на данный момент в мире – глобализация. Очень большой поток людей позволил, чтобы вирус очень быстро пошел по всему миру.

Какой вирус: более опасный, менее опасный? Это тот самый вирус. Все смотрят на Россию с удивлением, было так мало случаев (заражения) и еще мало смертельных случаев.

Мы знаем масштаб заболевших в Китае, в Италии, в Испании, в Германии. Смертность разная. Почему точно, мы еще не знаем. Делается огромная работа по сравнению данных, что какое государство применяет. Какие медикаменты. Есть большая площадка между государствами, чтобы обмениваться информацией в реальной динамике. Это лекарство работает, а здесь – побочные действия.

Не надо задавать вопроса, опасный вирус или нет, он опасный, потому что он может вызвать смертность. Какой процент смертности, это не важно. Потому что человек, который умирает, для него это 100 % смертность.

И все-таки, вирус изменился?

- Нет, это тот же самый вирус. Изменение вируса еще маленькое, нет большой разницы, геном тот же. Он просто движется очень быстро. Он не китайский, он не европейский, он не американский. Он просто сидит в самолете и перемещается. И вы его обнаруживаете, когда есть уже некоторое число заболевших. Каждый вирус может меняться, но на этот момент мы не видим каких-то значимых изменений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768478" frameborder="0"></iframe> Полная изоляция.А вы знали, что спецбоксы для больных коронавирусом шьёт фабрика в Челябинской области? Российские саркофаги спасают жизни в Китае, Корее, ОАЭ, Коста-Рике, Турции и Индонезии

Обязательна ли при вирусе высокая температура?

- Она может быть высокая, но не обязательно. Самый главный симптом, который должен вас тревожить, это тяжелое дыхание. Одышка. Вы хотите быстро зайти в ванную, а вам что-то не так. Как будто вы устали до этого. Хотели пообедать с семьей, но вам тяжело сидеть. Не можете даже покушать, потому что у вас отдышка. Вам тяжело. Вам больно. Это симптом, который обязательно должен вас насторожить. Если при этом идет кашель и любая температура, - надо сразу посоветоваться с врачом.

Может ли вирус передаваться животным?

- Сейчас мы не видим, чтобы вирус быстро передавался домашним животным. Но соблюдайте все гигиенические правила, чтобы сохранить своего любимца, кошку или собаку. На данный момент нет доказательства, но мы очень внимательно следим за тем, что происходит.

Если люди переболели чем-то вроде коронавируса до начала основной пандемии, все симптомы, включая рецидив высокой температуры, вроде, совпадают. Значит ли это, что у них теперь есть что-то вроде иммунитета?

- Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме.

Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма... Вспышка началась и сейчас нужно исходить из того, что вы не знаете, а те ли у вас были симптомы. Оставайтесь дома!

В каком виде можно посещать пожилых родителей? В маске – это понятно. Нужно ли переодеваться, когда входишь в дом? Может, какие-то еще рекомендации?

- Вы не знаете, что вы принесете на себе с улицы. Было бы неплохо, чтобы у вас была у родителей чистая одежда, халат, например. Вот эта штука (показывает мобильный телефон. – прим.ред.) это очень опасно! <…> Абсолютную гигиену соблюдайте, чтобы вы не принесли в дом пожилых людей вирус с собой. Никаких специальных средств не нужно, то, что находится дома используйте. Все покупали туалетную бумагу. Используйте бумажку, чтобы нажать на кнопки лифта и открывать двери! Вы пришли с улицы, открывали кран у папы – мамы руками. Вы его заразили! Поставьте себе следы от карандаша на руки до того, как заходить в дом. Эти следы – вы их видите. Смотрите, чтобы вы нигде не оставили своих отпечатков пальцев! Дистанцию от мамы и папы соблюдайте. Если за ними нужен сложный уход, обратитесь к системе здравоохранения.

Вы показали телефон, мне говорили, что самое опасное место – это ребро. Его надо больше всего протирать?

- Я известна своим друзьям тем, что учу свои телефоны плавать. Не получается. Сейчас у меня спрашивают, что с телефоном? Я говорю – он в изоляции. Домой прихожу, он стоит только на одном месте. Я его протираю всем, чем только можно! Все говорят, ты его уничтожишь! Я говорю, что это не первый и не последний телефон, который я, возможно, убью. И использую громкую связь, когда что-нибудь делаю...

Ключи. Открыли дверь, включили свет, зашли в ванную… Сделайте свои отпечатки пальцев видимыми, чтобы вы знали, что вы трогаете. И тогда вы будете знать, что надо за собой снова дезинфицировать или почистить.

Зафиксированы ли заражения и смертность у детей до 18 лет?

- К сожалении, да. Они становятся уязвимыми при наличии сопутствующих заболеваний. На этот момент, я знаю, что во Франции находятся 12 подростков и молодых людей до 20 лет в реанимации. Еще не знаю исхода. Это новая информация. Да, и они заболевают. Гораздо меньше, чем пожилые, но цифры растут. Абсолютно всех надо беречь от инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда ожидает пик заболеваемости коронавируса в Москве

Москва каждые несколько дней вводит новые ограничения, которые должны помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции. Тем временем, главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда столицу ждет пик заболевания. (подробности)

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции (подробности)