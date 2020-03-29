2020-03-29T13:47:39+03:00
Общество

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Он призвал молиться дома
Роман ГОЛОВАНОВ
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Патриарх Кирилл попросил прихожан на время пандемии не ходить в церквиПатриарх Кирилл попросил прихожан на время пандемии не ходить в церквиФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Многих волнует вопрос: «А закроют ли православные храмы из-за распространения коронавируса?» Для верующих разработали специальные меры безопасности, чтобы не подхватить болезнь в церкви: дезинфицировать иконы, не целовать крест, протирать лжицу после причастия спиртом. Их призвал соблюдать Святейший Патриарх Кирилл.

— Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. — Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.

Он призвал не слушать неразумных священников.

— Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей, - сказал Патриарх.

ОФИЦИАЛЬНО

— Святейший Патриарх Кирилл в проповеди призвал верных на время воздержаться от посещения храмов, и пребывать в своих домах и квартирах в уединении, следуя подвигу преподобной Марии Египетской в Заиорданской пустыне. Священники продолжат совершать богослужения, - объяснил журналистам пресс-секретарь Патриарха Владимир Легойда.

СКАЗАНО

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов):

«Очень пронзительно сказал сегодня Святейший: я 51 год с кафедры зову всех идти в храмы... Это главное дело моей жизни... А сегодня призываю вас побыть в пустыни своего дома, следуя подвигу преподобной Марии Египетской».

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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