2020-03-29T15:43:51+03:00
Общество

Почему РПЦ не будет закрывать храмы

Священник объяснил «КП» заявление Патриарха
Роман ГОЛОВАНОВ
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В храмах дезинфицируют иконы и киоты.В храмах дезинфицируют иконы и киоты.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в храмы и молиться дома. Закроют ли после этого православные храмы на карантин. Заявление Патриарха для «КП» объяснил отец Павел Островский.

Отец Павел: Очевидно, что сейчас, когда есть серьезная опасность вспышки эпидемии в России, то есть смысл какое-то время помолиться дома, вчитаться в тексты богослужений. В некоторых храмах, кстати, священники оставляют запасные святые дары, чтобы ходить и причащать на дому. Поэтому, если кто-то будет немоществовать, болеть или ему для укрепления духовных сил нужно будет причаститься, он может обратиться за этим. В храмах будут продолжаться службы, об этом прямо говорит Святейший Патриарх. Но людям рекомендовано, чтобы не распространять эту страшную заразу, до особого патриаршего благословения посидеть дома. Это не прямой запрет, пусть каждый сам для себя определяет и делает выбор. Но я считаю, нужно с пониманием отнестись к серьезным мерам.

КП: А эти меры – дезинфицировать иконы, крест не целовать и прочее – их достаточно? Или нужно еще ужесточить?

Отец Павел: У нас в храме все соблюдается. Но есть другие примеры, когда в храмах священники ничего не соблюдают, да еще и народ настраивают на то, что это все маловерие. О таких проповедях и Патриарх упомянул, что они неразумны. Надо как-то людям собраться с силами и слушать священноначалие. Тем более, когда какой-то священник, не имея медицинского образования, начинает утверждать, что это все нестрашно – это просто глупость и безответственность. Сейчас лучше и правда посидеть дома. Беречь своих бабушек и дедушек. У нас вот сегодня в храме бабушек не было.

КП: А если бы пришла бабушка – вы бы ее пустили?

Отец Павел: Конечно, мы бы не стали человека выгонять и травмировать – так и до сердечного приступа можно довести. Но все зависит от слова настоятеля. Мы обращались к прихожанам, успокоили их, что ничего страшного не будет, что мы и на дом сможем прийти и причастить, мы сделали горячую линию на приходе. Надо собраться немножко, потерпеть. Это же не навсегда – 1-2-3 недели, ну максимум.

КП: Всех волнует Пасха. Если рекомендовано не ходить на богослужения, и на Пасху не ходить?

Отец Павел: Я думаю, что не надо забегать вперед. У нас нерабочая неделя в государстве сделана только одна – следующая. Так и нужно посидеть эту неделю дома, а там будет видно. Еще раз: рассказы о том, что эта зараза неопасна, - чушь. Она опасна, а для людей пожилого возраста – смертельно опасна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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