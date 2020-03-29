2020-03-29T15:32:56+03:00
В мире

Российские военные специалисты в Бергамо поразили местных журналистов своей техникой

Местные "акулы пера" не скупятся на красочные эпитеты
Александр КОЦ
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В Италию прибыли команды российских суперэкспертов с оборудованием.В Италию прибыли команды российских суперэкспертов с оборудованием.Фото: REUTERS
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«Из России с любовью» - это же название одной из серий «бондиады» с Шоном Коннери в главной роли. Но русские, развернувшие одноименную гуманитарную операцию в Италии, похлеще любого агента 007 будут. К такому выводу пришел журналист итальянского телеканала Tgcom24, снявший сюжет о наших специалистах в городе Бергамо.

- Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола, - не скупится репортер на эпитеты, рассказывая о том, что в Италию прибыли не только медикаменты и оборудование, но, что еще важнее, медики, специализирующиеся на борьбе с угрозами биологического характера.

Не щедрый на эмоции российский специалист объясняет на камеру, как происходит дезинфекция комнат в одном из центров по уходу за лежачими больными. Да и поди угадай эту эмоцию под глухим костюмом биологической защиты.

На итальянского певца Пупо российская помощь произвела сильное впечатление.

Российские военные медики отправились в Италию вести битву против COVID-19 Фото: REUTERS

Российские военные медики отправились в Италию вести битву против COVID-19Фото: REUTERS

Еще одной точкой дислокации российских военных будет полевой госпиталь, который сейчас возводится в Бергамо силами ассоциации альпийских стрелков. Здесь, по словам итальянского журналиста, медики и вирусологи из России будут работать бок о бок с итальянскими коллегами.

- Россияне оставили дома своих близких и родных в столь не простые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с нашими специалистами вести битву против COVID-19, - не без пафоса завершает он сюжет под звуки российского гимна.

Чуть сглаживая этим публикацию в газете La Stampa, в которой автор поставил под сомнение эффективность российской группировки. Со ссылкой на «высокопоставленные источники» он заверил, что 80 процентов привезенной помощи просто бесполезны. Хотя побывавшие на месте итальянские журналисты с восхищением свидетельствуют об обратном – возможности нашей техники их приятно поразили.

«Из России с любовью» - гуманитарная акция в помощь Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Из России с любовью» - гуманитарная акция в помощь Италии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Россия прислала маски, аппараты для вентиляции легких и людей для дезинфекции наших зданий и городов. Они по-своему совершили жест помощи и солидарности. Италия не та страна, которая из-за помощи должна бояться впасть в какую-то зависимость от других стран, - отреагировал на скандал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сам же автор статьи заявил, что это не его оценочное мнение, но он руководствовался журналистскими принципами, которые не запрещают ему добывать информацию где угодно и у кого угодно. Видимо, поездка в Бергамо в этих принципах является исключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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