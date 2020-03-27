Врач-реаниматолог из Италии: Я знаю, как в России не повторить нашу трагедию с коронавирусом

В итальянской больнице работает русский врач-реаниматолог Ирина Шлычкова. Многим запомнилось ее эмоциональное выступление в программе «60 минут». КП связалась с доктором. Хотим разобраться, почему коронавирус уничтожает Италию и как не допустить этого в России. Мы записали ее рассказ.

МОДА И ФУТБОЛ РАЗНЕСЛИ ЗАРАЗУ

Это не так быстро началось. Это мое предположение. В январе была неделя моды в Милане, куда приехали покупатели, в том числе из Китая. В Милане был футбольный матч, куда приехали болельщики из Бергамо. Это были молодые люди. Думаю, инфекция уже гуляла. Люди были зараженные. После этого инфекция перекинулась на Бергамо. Был большой очаг в Милане, большой очаг в Бергамо. 10 марта был ответный матч в Валенсии. И вот это третий большой очаг, который перекинулся на Испанию.

РАНЬШЕ НЕ СЧИТАЛА ВИРУС СЕРЬЕЗНЫМ

Поначалу я тоже не считала это тяжелой болезнью. Смертность 2 % - это не такая высокая. Подумаешь, воспалительное заболевание дыхательных путей. От сердечных заболеваний умирает 5 %. Но когда это стало все нарастать, когда я увидела крупные очаги, когда уже Милан стал захлебываться, медики начали просить помощь, появился еще один маленький очаг. Я живу в провинции Болонья. Население 18 тысяч. В другом городке население 16 тысяч. И у них началась эпидемия. Закрыли Милан, Бергамо, Кодоньо. И теперь закрывают соседний городок. Я не понимаю, почему там – эпидемия, а у нас эпидемии нет. И начинаю рыться, искать информацию. Все становится ясно.

Врач у постели пациента с коронавирусом в одной из клиник Милана.Фото: REUTERS

Когда уже был объявлен карантин, определенная группа друзей, мужчин пожилого возраста, которые после ужина не знают, что делать, они ходили в бар к своему другу. 19 человек. Играли в игру – бочче. Типа домино или кости. Нужно сплевывать на пальцы. Кто-то сплюнул, взял эти кости, поиграл. Потом ты берешь, ты сплюнул, поиграл. В один день они все обратились в больницу уже с тяжелыми симптомами. Потом заболели их жены, еще кто-то. Потом они ходили в магазин, что-то делали. Так и разошлась болезнь.

НЕ УСПЕВАЕМ ХОРОНИТЬ ЛЮДЕЙ

Сейчас очень сложно. Это очень страшно. Я говорю, как мать. Когда вы видите эти колонны, которые вывозят гробы, которые уже невозможно похоронить. Потому что в радиусе 300 километров нет места ни на кладбище, ни в крематориях. Их вывозят далеко за пределы этих городов. Чтобы их кремировать. Люди не могут попрощаться. Они не могут сопровождать гробы своих родственников. Им разрешают попрощаться только на расстоянии. Потом эти гробы закупоривают. Я не думаю, что их там кто-то меняет или что-то делает, но это страшно, когда ты не можешь даже проводить в последний путь близкого человека.

Похороны одной из жертв коронавируса в Бергамо.Фото: REUTERS

СПАСАЕТ КАРАНТИН

Как это не повторить в Москве? Нужно соблюдать карантин, сидеть дома. Выходить из дома только по необходимости. Работать на удаленке. Школы – на удаленке. Расстояние в магазине – метр друг от друга. У нас в больших городах стоят километровые очереди в супермаркеты, потому что каждый человек с коляской стоит на расстоянии 1 метра от другого. Только это может спасти. В нашем городе никаких других специальных мер не вводилось. Никому не раздавали специальные маски. Кто-то ходит в масках, кто-то ходит без них. Но у нас нет эпидемии. И это дает мне все основания сказать: сидите дома! Не контактируйте друг с другом.

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