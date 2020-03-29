Коронавирус в Европе: Словакия надела маски, а в Риме Папа помолился под дождем на пустой Площади Святого Петра

В Братиславе по-прежнему всё спокойно. По некоторым данным в Словакии подтверждено 314 случаев заражения коронавирусом. Из нового - обязали носить маски не только в магазинах и транспорте, но и, в принципе, всегда на улице. Полиция может подойти и сделать замечание. Я была свидетелем, когда блюстители порядка остановили семью и попросили женщину надеть маску - ее муж и ребенок были экипированы, как положено.Сидим дома, общаемся с друзьями по видеочату.

Разговаривала со своей однокурсницей, Юлианой, которая много лет живет в Риме. В Италии было важное событие: папа Франческо (Франциск, девушка называет его на итальянский манер) провел мессу на пустой площади под дождем в Ватикане - благословил мир во все 4 стороны света. Для этого, сказала подруга, из церкви Святого Марчелло достали крест, который в 1500 году избавил Рим от Чумы. (Базилика Сан-Марчелло-аль-Корсо - одна из старейших церквей Рима. В ней хранится деревянное распятие Христа. В XVI веке, во время чумы, римляне совершали паломничества к этому распятию.). Вообще-то, пресса сообщает, что папа сам посетил базилику, но подруга сказала именно так. Наверное, многим итальянцам так спокойнее. Для римлян, для всех католиков, да, наверное, и для всех христиан, это был важный момент: одинокий папа стоял под дождем, проводил мессу, при этом фоном постоянно слышался вой медицинских сирен.

В Неаполе мессу служили на крыше здания.Фото: REUTERS

Несмотря на то, что говорят – мол, итальянцы не сознательные, несерьёзно ко всему относятся, думают только о развлечениях, на самом деле, уверяет подруга, это не так. Если поначалу такое и было, то сейчас осознали, насколько серьезен этот вирус. Статистика заражения и смертности – а в Италии по данным на 29 марта 70065 человек болеют (за сутки прирост в 5974 человека), скончавшихся за сутки же -889 человек – дисциплинирует.

Перед лицом опасности люди сплочённые, мобилизованные. Стали более серьезно относиться к ситуации, сидят дома, соблюдают все меры безопасности. Маленькие детки на балконах друг другу машут ручками. Кто- то на балконе же танцует, хотя не так часто, как раньше. Итальянцы - очень музыкальная нация. Многие снимают какие -то музыкальные видео, чтобы как- то себя развлечь.

Итальянцы сидят дома на строгом карантине.Фото: REUTERS

Друг друга поддерживают. Все, кто может работать - самоотверженно работают: полиция, врачи. Кондитеры, например, предлагают пирожные врачам. Друг другу помогают, чем могут. Кто может - развлекает старичков, заботится о животных. Какой то парень в Бергамо, который работает в овощной лавке, бесплатно раздавал фрукты.

Многие, кто не привык в принципе сидеть дома, стали ценить домашний очаг, шанс побыть с семьей с детьми, открывают для себя в этом счастье.

Плюс сейчас все поняли, что остались без помощи Европы. Выкручиваются, как могут. Очень многие креативят: студенты из спортивного инвентаря - из масок для сноуборда – делают дыхательные аппараты, чтобы спасать людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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