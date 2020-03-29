Посольство Индии в РФ: Благополучию российских граждан в Индии будет придаваться должное значение

Положение тысяч россиян, застрявших в Индии из-за коронавирусной блокады, остаётся тяжёлым — «КП» в последние дни опубликовала целый ряд статей о многочисленных случаях притеснения и агрессии местных жителей в адрес европейских курортников, включая наших соотечественников.

К чести Посольства Индии в РФ, оно, несмотря на выходной день, своевременно откликнулось на нашу просьбу предоставить комментарий на этот счёт:

— Индия стремится к благополучию российских граждан в Индии. Министерство иностранных дел [Индии] тесно сотрудничает с посольством России [в Индии] в целях содействия их безопасному возвращению, — сказал «КП» г-н Посол Венкатеш Варма.

Также приводим полный текст заявления посольства Индии в РФ по ситуации с российскими туристами, поступивший в распоряжение «КП»:

В связи с пандемией коронавируса — правительство Индии объявило о некоторых жестких мерах, включая блокировку на 21 день до 14 апреля. Это относится ко всем людям, находящимся в Индии.

Однако Индия оказывает всяческую поддержку странам, желающим облегчить возвращение своих граждан из Индии. Таким образом вернулись [на свою родину] более 6000 граждан России; в том числе 25 марта рейсами из Дели и Гоа было перевезено 550 российских граждан. Индия готова помочь России организовать дополнительные рейсы.

Что касается трудностей, связанных с поездкой в аэропорт [из-за карантинных застав между штатами — ред.], то Министерство иностранных дел [Индии] рекомендовало российскому посольству сообщить номера автомобилей и другие детали поездки, чтобы облегчить проход граждан в аэропорт.

Что до конкретных случаев преследования [российских граждан], то государственные органы [Индии] относятся к этому очень серьезно. Мы попросили российское посольство предоставить нам конкретные детали, чтобы можно было принять соответствующие меры.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы бы посоветовали российским гражданам в Индии следовать рекомендациям по охране здоровья и постоянно поддерживать связь с российским посольством.

Кроме того, они также могут связаться с Министерством иностранных дел по бесплатному номеру 1800-11-8797. Что касается конкретно российских граждан, то они могут обратиться по телефону +91-729-107-8057.

Очевидно, что проблемы, связанные с COVID-19, часто носят беспрецедентный характер. Однако благополучию российских граждан в Индии будет придаваться должное значение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769064" frameborder="0"></iframe> Нью-Дели во время карантина.

КСТАТИ

Как вернуться в Россию туристам, застрявшим из-за карантина за границей

По всему миру продолжается блокада с отменой авиарейсов и закрытием границ, включая даже административные, например, между штатами в Индии. МИД России круглосуточно работает для организации вывоза россиян, застрявшим за рубежом (по большей части туристов, которым не повезло отправиться в отпуск в разгар пандемии). (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, застрявшие в карантине на Гоа: Индусам внушают, что коронавирус — из-за белых, туристов побивают камнями и выгоняют из отелей

Пока вторая по численности населения страна уходит в блокаду, наши туристы не могут добраться до Дели для эвакуации (подробности)