«Готовая невеста для вас»: Новорожденному сыну 74-летнего Петросяна уже нашли подружку

Неделю назад СМИ сообщили о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился сын. Мол, наследника артисту и его супруге родила суррогатная мать.

Однако Петросян и его жена эту новость пока не подтверждают.

Впрочем, своему другу писателю Георгию Терикову Евгений Ваганович заявил в телефонном разговоре, что это ложь.

Поклонников мэтра озадачила молодая жена сатирика, которая на своей страничке в соцсетях назвала новость о ребёнке «уткой», а в Инстаграме журналистки Божены Рынски оставила любопытный комментарий.

- Примите мои самые тёплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы! - написала Брухунова Божене, которой суррогатная мать родила дочь Евгению. Отцом девочки является покойный медиаменеджер Игорь Малашенко.

- И вас также! Вот вам готовая невеста. Она уже красивая и женственная стала! - в ответ поздравила Брухунову с рождением сына Божена.

И на сей раз жена Евгения Петросяна не стала отрицать, что стала мамой. Поставила лайк комментарию Рынски и отправила журналистке смайлик в виде сердца.

Напомним: Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице в начале декабря прошлого года. До этого сатирик был 33 года в браке со своей коллегой Еленой Степаненко. Бывшие супруги до сих пор делят огромное состояние, которое, по слухам, оценивается в полтора миллиарда рублей.