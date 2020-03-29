2020-03-29T21:55:03+03:00
Звезды

Божена Рынска показала новорожденную дочь от умершего мужа Игоря Малашенко

Вдова медиаменеджера поделилась своей радостью
Ольга ЛИБГАРДТ
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45-летняя Божена впервые стала мамой в феврале45-летняя Божена впервые стала мамой в февралеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Случилось то, чего долгие годы ждала одна из самых противоречивых фигур светской Москвы. Божена Рынска стала мамой чудесной и очень красивой дочки. Девочку ей родила суррогатная мать. Отцом малышки стал ныне покойный Игорь Малашенко, который был найден мертвым в Испании 25 февраля 2019 года.

Божена Рынска купается в счастье. В своем блоге она разместила фотографию с новорожденной дочкой на руках.

"Для всех, кто интересовался... про нас с Женюлей. Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать. Новая глава моей жизни - Женечка Малашенко - официально открыта", - подписала вдова Игоря Малашенко трогательный кадр.

45-летняя Божена впервые стала мамой в феврале. Рождение ребенка ровно через год после смерти биологического отца Игоря Малашенко стало возможным благодаря современной медицине. Вдова присутствовала на родах и сразу взяла дочку на руки.

"Игоревна - копия папы. И форма головы, и фигура. Потрясающие длинные пальцы, узкие плечики, длинные ножки. Вся в Игоря. Только глаза моего цвета и моей формы сейчас стали, а взгляд - его. И крупная, ест, как акуленок, все первые вещи уже малы. Мама ей купила ползунков на вырост. Какое на вырос - тють-в-тють. Уже коробка набралась ползунков, из которых выросла", - хвастается мамочка в блоге.

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Сейчас мы научились улыбаться и агукать
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Она отметила, что до счастливого события четыре года с помощью процедуры ЭКО пыталась завести ребенка. Но все попытки были безрезультатными. "У нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз", - делилась светская обозревательница пережитым.

В июне 2019 года подсадка эмбрионов суррогатной матери прошла успешно. Узнав о грядущем событии, Божена стала спешно готовиться к рождение дочери: закупать приданое, делать ремонт в своей шикарной квартире в Трехпрудном переулке.

Рынска заранее наняла и няню. Она аргументировала свой поступок тем, что должна привыкнуть к постороннему человеку в доме. Няня Женечки - грузинка.

Все мысли у Божены сейчас о ребенке, она читает много книг, общается с более опытными родителями, узнала как получить материнский капитал. "Дочка это очень хорошо, это лучшее, что может случиться с человеком...", - рассуждает женщина.

Кстати, Рынска уже озаботилась завещанием. Вдова Малашенко решила в случае своей смерти передать свою дочь подружке. "Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если я не смогу справиться с черным отчаяньем, и депрессия меня отправит на тот свет (увы, бывают моменты, когда не сдержаться, голос разума не работает), я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга", - поведала светская обозревательница. Она уточнила, что полностью доверяет подруге. У женщины есть своя компания за границей, а также недвижимость и московская прописка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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