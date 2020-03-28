2020-03-28T19:20:04+03:00
Звезды

Врач высказалась о ребенке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

А Иван Ургант и вовсе рассекретил пол малыша
Ольга ЛИБГАРДТ
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Известие о рождении ребенка у Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой стало шоком для поклонниковИзвестие о рождении ребенка у Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой стало шоком для поклонников
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Известие о рождении ребенка у Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой стало шоком не только для поклонников пары, но и для коллег 74-летнего сатирика по шоу-бизнесу. Знаменитости оставляют в адрес юмориста и его 31-летней избранницы много теплых слов, пользователи соцсетей атакуют блоги молодых родителей. При этом Татьяна категорически опровергает факт появления младенца, а Евгений Ваганович отбивается от репортеров. Он жестко дает понять, мол, не ваше дело.

Врач Марият Мухина невероятно воодушевлена новостью о позднем отцовстве Евгения Петросяна. Она считает, что юморист повел себя как порядочный мужчина, женившись на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Специалист рассказала, что именно желание сатирика снова стать отцом привело к его разводу с Еленой Степаненко.

"Петросян решил стать не только отцом, но и полноценным семьянином. Он, как благородный человек, решил спасти своего ребенка от звания бастарда. Он не мог этого допустить, поэтому пожертвовал длительными отношениями со своей супругой в пользу новой жизни. У него прекрасная сексуальная жизнь. Андрогены брызжут из глаз. Иначе бы он не смог выступать на сцене", - заявила Мухина в эфире программы "Ты не поверишь!".

Между тем, сосед Брухуновой по ее подъезду в Туле очень уважительно отозвался о молодой жене сатирика. "Всегда интеллигентная. Это у нее с детства. Она выделяется своим стилем. Он у нее классический, сдержанный. Немного под старину. Она такая одна", - поведал мужчина.

А художник Никас Сафронов без лишних слов поздравил Евгения Вагановича и его молодую жену с рождением ребенка. "Петросян и его Танечка оказались смелыми. Актер Эммануил Виторган со своей Ирочкой рожали не так давно. Они не боятся ничего. Можно порадоваться только за них. Захотели рожать и родили. Жить надо сегодня. Если осознанно ты рожаешь, значит продумал все ходы. Петросяна любят, ценят и уважают. Рождение ребенка - это сказка", - с воодушевлением заявил отец троих сыновей, двое из которых - внебрачные.

Но больше всего удивил Иван Ургант. Шоумен рассекретил пол ребенка Петросяна, назвав юмориста полным сил и мужской энергии. "У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье", - сообщил он в эфире передачи "Вечерний Ургант".

По словам Ивана, все произошло как нельзя кстати: "Удачно совпало. Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу, он будет как раз проводить время с ребенком. Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело. При том что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?".

Сам сатирик на поздравления светских хроникеров отреагировал эмоционально. "Вы знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", - заявил он.

Татьяна Брухунова в блоге, отвечая на многочисленные поздравления подписчиков, назвала счастливое событие "коронавирусом головного мозга".

О том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой якобы родился ребенок, которого выносила суррогатная мама, стало известно из анонимных источников. Мол, младенец появился на свет в одном из медицинских центров Дубая 13 марта. Ранее ходили слухи, что Брухунова обустроила в квартире детскую комнату.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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