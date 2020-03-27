Леонид Рошаль: Эпидемия коронавируса застала нас врасплох, как и весь мир, но мы все сделали правильно

- Леонид Михайлович, те меры спасения от коронавируса, которые изложены в обращении Владимира Путина - долгосрочные, краткосрочные? И что они нам дадут в ближайшей перспективе?

- Народ с добром их встретил. Это четкая позиция руководства страны, что народ сейчас нельзя оставлять в горе, нельзя оставлять без перспективы, и надо дать ответ не только на вопрос, как бороться с коронавирусом, но и как жить народу, как жить промышленности, крупным и мелким предприятиям в этой ситуации. Все может оказаться гораздо сложнее, чем борьба с самим коронавирусом.

- По какому пути мы идем сейчас? Сингапура, Китая? Почему мы, слава Богу, не скатились на путь Италии?

- Я думаю, что у нас путь не Китая и не Сингапура. У нас собственный путь.

Каждая страна имеет свои особенности. Преимущества нашей страны заключаются в огромной территории. И таких скоплений народа, как в Китае, в Ухане, где началась эпидемия, у нас мало.

Ну, Москва. Поэтому в Москве и больше число этих людей, которые заразились коронавирусом.

Мы правильно сработали. Это демонстрируют и показатели заболеваемости. Даже если мы сделаем какой-то коэффициент на гиподиагностику и показатели смертности.

Я боюсь, чтобы не сглазить, но пока у нас идет все нормально.

- Мы беспокоимся о врачах, которые работают сейчас. Какие используются меры предосторожности, чтобы они сами не заразились?

- Это один из центральных вопросов. Я хочу сказать через вас - еще раз спасибо российским медицинским работникам, не только врачам, но медицинским сестрам, обслуживающему персоналу, который работает в этой ситуации.

И ясно же, что она застала нас врасплох, как и весь мир. И мы в какой-то степени связываем это с репетицией биологической войны. Это (коронавирус) - не сделанный вирус, а это – просто (проверка): как мир и мы готовы к отражению такой ситуации.

Наименее готовыми оказались итальянцы. Но это связано с их темпераментом, наплевательским отношением к рекомендациям. Кроме того, их медицинская служба оказалась не способна отразить эту атаку. Не хватает врачей, не хватает коек, не хватает оборудования, различной аппаратуры. Кроме того, оказались незащищенными врачи. Почти 30 % из них заразились. И это накладывает большой негатив. Италия не была готова к эпидемии. Поэтому там такие показатели.

Да и в других странах Запада не намного лучше. Только положительным является опыт Германии. Потому что там, несмотря на немалую заболеваемость, смертность довольно низкая. Значит, уровень медицины гораздо выше и работают гораздо лучше с этими больными.

- Вы хорошо знаете нашу периферию, провинциальную медицину. В Мордовии главврач детской больницы говорит, что у них всего два стареньких аппарата ИВЛ. Как им оперативно помочь?

- Рошаль не только в Москве работает. И наша Национальная медицинская палата (Леонид Рошаль является ее президентом. - А.Г.) держит руку на пульсе (того), что происходит в России.

Мы считаем, что надо в нашей стратегии учитывать опыт, который мы имеем, и серьезно поработать. У нас каждый регион должен быть самодостаточный. Я не очень приветствую, когда у нас происходит какая-то катастрофа и тяжелых больных везут в Москву. А если в Москве что-то случится, куда будем везти тогда?

Фактически, каждый регион должен быть готов (ко всему) и должен быть самодостаточным.

У нас отрицательное влияние (на здравоохранение) оказала оптимизация, сокращение коечного фонда, врачебного состава. Неблагоприятной, я считаю, совершенно неоправданную, порочащую медицинское сообщество оголтелую критику и со стороны пациентов, и со стороны следственных органов, и судебных экспертов, судебной системы.

А вот когда случилась эта беда, оказалось, что врачи встали на переднюю линию борьбы. И вообще - с честью несут свою нелегкую ношу.

Я очень благодарен президенту, когда он свое выступление начал с благодарности медицинскому сообществу, врачам, сестрам и медицинским сотрудникам. Я думаю, что это очень правильно.

- Ваши прогнозы, сколько это может продлиться? Во что выльется? Насколько будет страшно?

- Во-первых, я не вирусолог. Я доктор. Нет таких эпидемий, которые бы не кончались. Конечно, закончится. Сказать, когда это точно произойдет, очень сложно. Я не могу предсказывать будущее.

Но - пока то, что делается в России, все делается правильно.

И мы должны сделать выводы о состоянии материально-техническом нашего здравоохранения в целом, о кадровом вопросе. Мы знаем регионы, где вообще катастрофа с анестезиологами.

И то, что нам нужно в стране делать (формировать и реализовывать) государственную политику в решении кадрового вопроса, по-настоящему продуманную, а не на пальцах, - как раз и подчеркивает эта ситуация.

- Ваши пожелания. Они очень многих лечат.

- Я считаю, что все будет хорошо. Просто нормально соблюдайте все нормы гигиенические, которые рекомендуют.

- А в голове что должно быть, в мыслях, в душе, в сердце?

- Я думаю, должно быть успокоение и понимание необходимости не делать глупостей.

- Спасибо! Мы вас очень любим!

- И я вас люблю.

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