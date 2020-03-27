"Он не имел права раскрывать диагноз!": Винокур возмущен сообщением главврача о коронавирусе у Лещенко

Главный врач "коронавирусной" больницы в Коммунарке Денис Проценко, чтобы прекратить слухи и домыслы, обнародовал диагноз и информацию о состоянии знаменитого пациента Льва Лещенко. По словам медика, он сделал это с официального согласия самого артиста. Как и писала "КП" ранее, у артиста подтвердилась китайская зараза COVID-19. Тем не менее, ему уже значительно лучше, Лещенко идет на поправку.

Главный врач обнародовал информацию с официального разрешения Лещенко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем, Ксения Собчак заявила, что шоу-бизнес объят паникой, ведь "Лещенко позаражал всех гостей на дне рожденья Аллы Крутой". А там собрался, ни много ни мало, весь цвет российской эстрады: Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Серов, Олег Газманов, а главное - Игорь Николаев, у которого теперь тоже подозревают "корону". Был и лучший друг Лещенко Владимир Винокур с женой.

- Я с ним не контактировал! - с ходу заявил kp.ru Винокур. - Он только прибежал, чмокнул именинницу, и убежал. Не выступал даже. Поэтому мне беспокоиться не о чем.

- Но ведь у Льва Валерьяновича уже официально подтвержден коронавирус, главный врач сообщил...

- Он не имел права раскрывать диагноз! Я сильно сомневаюсь, что Лев Валерьянович ему разрешил! - заявил Владимир Натанович.

Тем временем, звездные гости вечеринки прячутся от СМИ. Никто из потенциально контактировавших с Лещенко трубку на звонки "КП" так и не взял. А администраторы и пиарщики наотрез отказываются комментировать состояние своих знаменитых начальников.

И лишь супруга Александра Буйнова ответила на звонок. Однако, она, видимо, пока не знает, что с согласия Лещенко его диагноз предали огласке, и придерживается другой версии.

- Что вы несете, ну что вы все несете? - возмутилась госпожа Буйнова в разговоре с kp.ru. - Какое заражение? Что вы нас хороните, раздуваете страсти на пустом месте! Никакой коронавирус у Лещенко не подтвержден, не надо высасывать сенсации из пальца!

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