Губернатор Ломабрдии Атилло Фонтана: На помощи России спекулируют шакалы

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вслед за вбросом газеты La Stampa о «бесполезности» российской группировки в Италии некоторые местные СМИ сообщили новую сенсацию – половина российских военнослужащих, прибывших в Бергамо… больны коронавирусом в тяжелой форме и проходят интенсивную терапию в одном из лечебных учреждений города. Представляю, как это выглядит в их воспаленном сознании. Коварная Москва решила избавиться от зараженных бойцов и под видом гуманитарного десанта отправила в Италию – там все равно все болеют, спишем на «боевые потери».

- Как видите, все люди здоровы, готовы к выполнению задач. Но видимо кому-то это не нравится, - констатировал в Бергамо командующий нашей группой специалистов Сергей Кикоть. - Но мы смотреть на них не будем.

На встрече с представителями департамента гражданской защиты и здравоохранения города Бергамо, россиянам определили фронт работ. Восемь наших врачебно-сестринских бригад возьмут под патронаж 65 пансионатов Бергамо, где содержатся инфицированные пожилые люди. Медперсонала там не хватает катастрофически.

- Кроме того мы организовали взаимодействие с нашими итальянскими коллегами, - доложил генерал-майор Кикоть. - Будем работать совместно с подразделением РХБ защиты вооруженных сил Италии.

- Проведем рекогносцировку, наметим порядок действий, определимся с программой действий на следующие дни и увидим, как мы сможем организовать нашу совместную работу, - по-военному четко и лаконично подтвердил командир батальона РХБЗ Вооруженных Сил Италии подполковник Дарио де Мази. - И конечно это сотрудничество будет взаимовыгодным: мы сможем помочь нашей стране и также узнать опыт друг друга. Спасибо.

Уже в пятницу российские военные специалисты выехали на улицы для дезинфекции города7 Пока они обрабатывают в первую очередь больницы, госпитали и транспорт, в том числе и тот, что вывозит из города погибших. И в этой работе нет никакой политики.

- Всегда есть шакалы, которые спекулируют на эти темы, - не полез за словом в карман губернатор Ломбардии, в которую входит Бергамо, Аттило Фонтана. - Отвечу словами поэта Данте: «Они не стоят слов: взгляни — и мимо». Я сейчас не участвую в политических полемиках. Я говорю спасибо россиянам, которые направили нам медиков и других специалистов, которые могут участвовать в дезинфекции города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769118" frameborder="0"></iframe> Российские военные специалисты прибыли в итальянские больницы.

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