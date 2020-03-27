2020-03-27T17:23:55+03:00
В мире

США вышли на первое место в мире по коронавирусу

Трамп считает это поводом для гордости [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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США оказались на первом месте в мире по числу выявленных больных коронавирусом Covid-19.США оказались на первом месте в мире по числу выявленных больных коронавирусом Covid-19.Фото: REUTERS
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Чума 2020 года ставит один антирекорд за другим. Третья по численности страна мира, США, вышла на первое место по числу зараженных коронавирусом. Президент Америки Дональд Трамп, общаясь в пятницу с журналистами, прокомментировал печальную новость в своей привычной манере:

- Это потому, что мы берём у людей очень много анализов. Больше, чем любая другая страна мира. Нашим системам тестирования следует отдать должное!

Реальные цифры, увы, с его бодрым тоном вяжутся мало. По последним данным, в США больны или переболели 85 тыс. человек, 1295 скончалось, в том числе 268 — только за последние сутки. Тем самым Штаты опередили Китай, где четыре месяца назад как раз и возникла пандемия. Сейчас в Поднебесной «лишь» 82 тысячи инфицированных, и новые случаи единичны - прежде всего, благодаря жесточайшему карантину и блокаде всех крупных городов.

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

Америка сейчас тоже пытается применять подобные меры, хотя и не в таком масштабе. А главное лекарство — экстренный пакет помощи в 2 триллиона долларов для простых людей и мелких компаний, пострадавших от карантина, — из-за распрей в Конгрессе США принять пока не могут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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