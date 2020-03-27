2020-03-27T20:44:34+03:00
В мире

Мария Захарова: Члены российских семей, не имеющие гражданства РФ, тоже смогут эвакуироваться в Россию

Спикер МИД РФ рассказала о дальнейшем вывозе россиян из-за рубежа
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Сергей Карпухин/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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На брифинге для журналистов (который проходил в онлайн-режиме) спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о мерах по вывозу соотечественников, застрявших за рубежом из-за коронавирусной блокады.

- 26 марта были опубликованы поручения МИДу, корректирующие нашу работу. В частности, нам предписано сегодня, 27 числа, передать окончательные списки российских граждан, находящихся за рубежом, для возвращения в Россию — поскольку почти все регулярные рейсы в мире или отменены, или не выполняются, — рассказала дипломат. — По состоянию на 27 марта формируется график вывоза наших соотечественников.

Ведётся работа по вывозу россиян из Индонезии, Таиланда, Индии. По первым двум — планируется, что российские граждане будут доставлены оттуда в течение следующей недели.

Идёт проработка по вывозу из Латинской Америки. По Бразилии, Чили, Перу — проработка в стадии завершения. Мы работаем практически в круглосуточном режиме.

- Не вдаваясь в юридические детали, скажу, что на данный период даётся возможность тем семьям, где один из родителей или детей не является гражданином РФ, вернуться в Россию в полном составе (ранее были случаи, когда их отказывались перевозить), — сообщила Захарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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